Xiaomi 12 5G per il Black Friday anticipato a meno di metà prezzo

Anticipiamo le offerte del Black Friday con lo Xiaomi 12 5G 8-256GB che adesso costa meno della metà rispetto al suo prezzo di listino al lancio: ecco i dettagli per il coupon.

Lo Xiaomi 12 era insieme alla versione Pro lo smartphone di riferimento dell’azienda cinese per il 2022.

Xiaomi 12 5G in offerta Black Friday Anticipato: adesso il prezzo è meno della metà rispetto a quello di listino

Il modello base (non pro) è un dispositivo “compatto ” dato che ha un display da 6.3 pollici, utilizza materiali premium e pesa solo 180 grammi.

Non conoscete lo Xiaomi 12? Queste sono le sue principali caratteristiche.

Questi smartphone godono di 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 4 anni di supporto software: si aggiorneranno quindi fino ad Android 15 (sono usciti con Android 12) e avranno patch di sicurezza e funzionalità fino al 2026.

Ebbene vi ricordo che lo smartphone nella sua versione 8GB di ram e 256GB di memoria interna aveva un prezzo di listino di 899 euro al lancio.

Adesso potete acquistare lo Xiaomi 12 5G 8-256GB colore Blu al prezzo di 334,05 euro IVA e spedizione inclusa seguendo queste semplici indicazioni:

Applicate a carrello il prodotto seguendo questo LINK: https://ebay.us/FQ3ys0 Utilizzare il codice coupon NOVEDAYS Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Ebay come da esempio:

Effettuare l’eventuale pagamento

Di fatto un ex top di gamma adesso si può acquistare al prezzo di uno smartphone di fascia media, pur mantenendo caratteristiche hardware prestazionali ancora migliori rispetto ai nuovi fascia media del 2023.

Dove cercare altre offerte?

Attenzione! Nel caso i prodotti in questione siano esauriti o ci siano cambiamenti di prezzi, potete cercare altre offerte inserendo il nome dello smartphone che preferite tramite questo LINK https://ebay.us/3DJOSV e applicare sempre il coupon NOVEDAYS che garantisce il 15% di sconto alla cassa.

Vi ricordiamo che potete vedere la nostra sezione Offerte, ma per tutte le novità (alcune anche esclusive) vi consigliamo di seguire il nostro canale TELEGRAM.

Dettagli sui dispositivi, garanzia, spedizione e coupon

Tutti gli smartphone in questione sono NO BRAND, quindi non ci sono applicazioni installate nel software da parte degli operatori telefonici.

I dispositivi sono Globali/Europa, ovvero hanno rom ufficiale con aggiornamenti OTA, ci sono i servizi e le applicazioni Google già installate, c’è il supporto al multilingua (italiano compreso), supporto alla connessione LTE 4G banda 20 e 5G con bande Italia, il caricabatteria ha presa Europa.

E’ spedito da magazzino Italia con consegna stimata in 3-10 giorni lavorativi a seconda del rivenditore.

La garanzia è quella di 2 anni da parte di Xiaomi Europa e di due anni Italia da parte del rivenditore.

Oltre a questo l’acquirente ha tempo 14-30 giorni per effettuare un eventuale rimborso/reso (a seconda del rivenditore), e il compratore/venditore (a seconda del rivenditore) paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto.

Il coupon NOVEDAYS ha queste regole:

Valore Coupon: 15%

Spesa Minima: 20 euro

Sconto max ottenibile per ogni utilizzo: 75€

Numero max di utilizzi per utente: 2

Sconto max totale ottenibile per utente: 150€

Fine promo: 19 novembre 2023 ore 23:59

Acquisti tramite carta di credito/debito o PayPal

