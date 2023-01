Xiaomi 12 5G si aggiorna ad Android 13 in Europa

Lo Xiaomi 12 5G sta iniziando a ricevere a livello internazionale l’aggiornamento ad Android 13 con l’interfaccia personalizzata MIUI 13.2: ecco i dettagli conosciuti.

Se possedete uno Xiaomi 12 5G potreste iniziare a ricevere tra qualche giorno una notifica di aggiornamento.

Infatti l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare tramite la classica modalità OTA (over the air) un nuovo aggiornamento firmware contenente la versione Android 13.

Xiaomi 12 5G si aggiorna ad Android 13 stabile: ecco i dettagli da conoscere

Per la precisione il nuovo firmware ha seriale V13.2.3.0.TLCMIXM ed ha un peso di circa 4.6GB.

Il seriale del firmware ci fa capire che il software verrà aggiornato alla MIUI 13.2.

Non si tratta quindi della MIUI 14, che al momento è disponibile solo per gli smartphone venduti in Cina con Android 13.

Oltre al passaggio da Android 12 ad Android 13, vengono installate le patch di sicurezza relative al mese di dicembre 2022.

Questo è il change-log ufficiale via OTA:

MIUI Stabile basata su Android 13.

Patch di sicurezza aggiornate a Dicembre 2022.

Maggiore sicurezza e stabilità del sistema.

Bug Fix.

Non sappiamo quando effettivamente gli Xiaomi 12 5G saranno aggiornati anche in Italia: vi consigliamo di controllare manualmente in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di installare il tutto vi consigliamo di:

effettuare un backup completo, o dei dati più importanti salvati sullo smartphone

liberare spazio nella memoria interna se necessario: almeno 5-6GB devono essere liberi

iniziate a scaricare e installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

