Xiaomi 12 con display curvi e altoparlanti simmetrici: gli ultimi rumors

Il design degli Xiaomi 12 potrebbe essere con display curvi e l’implementazione di altoparlanti stereo simmetrici: gli ultimi rumors.

Ci sono elevate possibilità che Xiaomi presenti i suoi nuovi smartphone top di gamma entro la fine di dicembre di quest’anno.

Gamma Xiaomi 12: nuovi rumors sui display e altoparlanti

Si prevede infatti l’uscita dello Xiaomi 12 con chipset Snapdragon 8 Gen 1 (Alias Snapdragon 898) e dello Xiaomi 12X con chipset Snapdragon 870.

Secondo recenti informazioni fatte divulgare dall’informatore Digital Chat Station, sembra che entrambi i dispositivi monteranno dei display curvi ai bordi.

Una notizia interessante considerato che l’anno scorso gli Xiaomi Mi 11 sono usciti con un display piatto, a differenza degli Xiaomi 11 Ultra che invece implementano un display curvo ai bordi.

Oltre a questo sia lo Xiaomi 12 che il 12X implementeranno griglie per gli altoparlanti simmetrici, molto probabilmente nella parte superiore e inferiore della scocca frontale.

Anche in questo caso è una differenza rispetto alla gamma MI 11 che hanno gli altoparlanti non simmetrici: uno in alto al centro e uno in basso sul lato destro.

Vi ricordo infine, secondo i più recenti rumors, che lo Xiaomi 12 utilizzerà un nuovo sensore principale da 50MP, un display FHD+ Amoled da 120Hz (non QHD+?), lo scanner per le impronte digitali sotto il display e una ricarica rapida a 100W.

Ovviamente dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo!

Fonte: Via