Xiaomi 12 e 12 Pro disponibile Android 13 Beta con la MIUI 13

Xiaomi 12 e 12 Pro hanno a disposizione la beta pubblica della MIUI 13 basata su Android 13: ecco i dettagli da conoscere.

Oggi Google ha ufficializzato la versione finale destinata ai consumatori di Android 13, e ovviamente alcuni produttori di smartphone hanno subito iniziato a darsi da fare.

Tra le prime società troviamo Xiaomi che ha lanciato la prima beta pubblica basata su Android 13 con interfaccia MIUI 13 destinata agli Xiaomi 12 e 12 Pro.

Xiaomi 12 e 12 Pro: prima beta pubblica di Android 13 con interfaccia MIUI 13

La versione si basa su ROM Globale ma essendo una prima beta pubblica, il numero degli utenti che potranno parteciparvi è limitato a solo 200 persone per modello (totale 400 persone).

Per fare richiesta trovate tutti i dettagli sul link ufficiale rilasciato dall’azienda cinese tramite il loro canale Twitter.

Tra i requisiti, oltre il possesso di uno Xiaomi 12 o 12 Pro, ci sono alcune condizioni:

i canditati devono seguire un canale specifico su Telgram per i dettagli sull’aggiornamento OTA;

il loro smartphone deve aver installato una ROM stabile MIUI Global ufficiale (non modificata);

devono essere membri della Mi Community con un account Mi ufficiale.

Essendo una beta pubblica installando la nuova rom della MIUI 13 basata su Android 13 beta tutti i dati sul vostro smartphone verranno cancellati.

Quindi ovviamente prima di installarla dovrete fare un backup completo.

Ovviamente sconsigliamo l’utilizzo di questa rom su smartphone utilizzati per lavoro o per attività importanti, perché potrebbero esserci dei bugs o malfunzionamenti su alcune funzioni.

Infine per i più curiosi la MIUI 13 basata su Android 13 Beta verrà installata tramite modalità OTA (over the air) scaricando il firmware seriale 13.0.4.0 TLCMIXM per Xiaomi 12, e il firmware seriale 13.0.4.0 TLBMIXM per il 12 Pro.

Entrambi i firmware hanno un peso di circa 4.2-4.3GB.

Fonte: Xiaomi Community