Xiaomi 12 e 12 Pro ufficiali: caratteristiche principali e prezzo (in Cina)

Ufficializzati oggi in Cina i nuovi Xiaomi 12 e 12 Pro che si presentano con il chipset Snapdragon 8 Gen 1: ecco le loro principali caratteristiche e il prezzo di vendita.

Alla fine forse un po’ in ritardo rispetto a quello che pensavamo, sono stati ufficializzati oggi in Cina gli Xiaomi 12 e 12 Pro i nuovi top di gamma dell’azienda asiatica.

Per questa gamma ci si aspetta anche l’annuncio del modello Ultra, ma solo nel 2022.

Xiaomi 12 e 12 Pro: principali caratteristiche hardware e prezzo di vendita (in Cina)

Xiaomi 12

Display

Lo Xiaomi 12 è il modello più compatto della gamma, dato che finalmente l’azienda cinese ha deciso di sviluppare uno smartphone con display più contenuto in 6.28 pollici.

Il pannello ha queste caratteristiche

Tecnologia AMOLED

Risoluzione FHD+ (2400 x 1080)

Frequenza di aggiornamento a 120Hz;

Supporto Dolby Vision e HDR10+

Copertura gamma di colori DCI-P3 al 100%

Profondità colore a 12 bit

Luminosità massima di 1100 nits

16.000 livelli di luminosità automatici

Protezione Corning Gorilla Glass Victus

Sotto il pannello è posizionato lo scanner per le impronte digitali.

Processore, memoria e multimedialità

All’interno della scocca dello Xiaomi 12 troviamo il chipset Snapdragon 8 Gen 1, un Octa-Core (1x ARM Cortex-X2 a 3,0 GHz + 3x ARM Cortex-A710 a 2,50 GHz + 4x ARM Cortex-A510 a 1,80 GHz) con processo produttivo a 4nm e GPU Adreno 730.

Al chipset vengono affiancati 8-12GB di ram LPDDR5 e fino a 256GB di memoria interna UFS 3.1

Lato multimedialità abbiamo la fotocamera anteriore, posizionata nel forellino in alto al centro del display, con un sensore da 32MP.

Sulla scocca posteriore c’è in alto a sinistra il modulo fotografico composto da tre fotocamere:

Sensore Principale IMX766 da 50 MP, OIS

Secondario: ultra grandangolare da 13 MP

Terziario: sensore macro

L’audio è stereo, con altoparlanti messi a punto da Harman Kardon e pieno supporto al Dolby Atmos

Connettività, batteria, sistema operativo

Lato connettività troviamo:

5G NR

NFC

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

USB tipo C

Infine per batteria abbiamo un unità da 4600 mAh che supporta:

Ricarica rapida via cavo da 67 W

Ricarica wireless veloce da 50 W

Ricarica wireless inversa da 10 W

Sfortunatamente lo smartphone debutta sul mercato con Android 11 e MIUI 12.5: l’aggiornamento ad Android 12 con MIUI 13 arriverà solo in un secondo momento.

Prezzo e disponibilità in Cina dello Xiaomi 12

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità lo Xiaomi 12 verrà commercializzato da 3699 Yuan (circa 513 euro) fino a raggiungere i 4399 Yuan (610 euro circa) per la versione con più memoria.

Xiaomi 12 Pro

Lo Xiaomi 12 Pro si differenzia dal modello standard per il display più grande, più risoluto, un comparto multimediale migliorato e una ricarica rapida più avanzata.

Display

Il display è un unità da 6,73 pollici con queste caratteristiche:

Tecnologia Amoled LTPO Samsung E5;

Risoluzione QHD+ (3200 x 1440);

Frequenza di aggiornamento 120Hz adattiva;

Frequenza di campionamento tattile 480Hz;

Copertura gamma di colori DCI-P3 al 100%;

Supporto Dolby Vision e HDR10+;

Luminosità massima 1500 nits;

Profondità di colore a 10 bit;

Protezione Corning Gorilla Glass Victus.

Anche in questo caso c’è lo scanner per le impronte digitali sotto il display.

Lo smartphone ha dimensioni pari a 163,6 mm × 74,6 mm × 8,16 mm per un peso complessivo di 205 grammi.

Processore, memoria e multimedialità

Lato chipset e memoria non ci sono variazioni: Snapdragon 8 Gen 1 con ram LPDDR5 fino a 12GB e memoria interna UFS 3.1 fino a 256GB.

I cambiamenti si notano nel comparto fotografico posteriore composto da 3 sensori:

Principale : fotocamera Sony IMX707 da 50 MP, OIS

Secondario : fotocamera ultra grandangolare da 50 MP

Terziario : teleobiettivo da 50 MP

Rimane invariata la fotocamera anteriore per selfie con sensore da 32MP.

Da sottolineare inoltre che lo Xiaomi 12 Pro ha gli altoparlanti stereo a quattro unità (2x woofer e 2x tweeter) per un audio ancora più profondo.

Connettività, batteria, sistema operativo

La connettività rimane invariata ma invece ci sono cambiamenti lato batteria.

Infatti la versione 12 Pro monta una batteria da 4600 mAh che supporta:

Ricarica rapida via cavo da 120 W

Ricarica wireless veloce da 50 W

Ricarica wireless inversa da 10 W

Lo smartphone inoltre integra il Chip di ricarica Surge P1 per ottimizzare i processi di ricarica rapida senza surriscaldare il telefono o la batteria.

Anche in questo caso come sistema operativo troviamo Android 11 con MIUI 12.5: solo in futuro il telefono sarà aggiornato alla MIUI 13 con Android 12.

Prezzo e disponibilità in Cina dello Xiaomi 12 Pro

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, lo Xiaomi 12 Pro avrà un prezzo base in Cina di 4699 Yuan (circa 652 euro) e raggiungerà un costo massimo di 5399 Yuan (circa 749 euro) per la versione più costosa.

Entrambi gli smartphone debutteranno nel mercato cinese dal 31 dicembre 2021.

Ancora da conoscere prezzo e disponibilità in Europa.