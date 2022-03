Xiaomi 12 Lite esiste ed è apparso su GeekBench: svelati processore e memoria

Lo Xiaomi 12 Lite il successore dell’attuale Xiaomi 11 Lite NE esiste ed è stato individuato su GeekBench: svelate le prime caratteristiche hardware ufficiose.

Prima dell'annuncio ufficiale degli Xiaomi 12 in Europa, alcune voci di corridoio parlavano di una versione Lite.

Oggi abbiamo di fatto la conferma che lo Xiaomi 12 Lite esiste veramente.

Xiaomi 12 Lite compare su GeekBench: ecco i dettagli svelati

Infatti il dispositivo, numero di modello 2203129G, è stato individuato nella database del famoso benchmark GeekBench, svelando alcuni dettagli hardware.

Da quello che ci dice GeekBench, il modello 12 Lite monterà il chipset Snapdragon 778G quindi sarà un dispositivo compatibile con la connettività 5G.

Il chipset 778G è di fatto lo stesso montato dall’attuale Xiaomi 11 Lite NE.

Non sappiamo se l’azienda cinese lancerà sul mercato anche una variante 4G, come è accaduto per il primo Xiaomi Mi 11 Lite nel 2021.

Al chipset Snapdragon 778G sono abbinati 8GB di ram e come sistema operativo troviamo nativamente Android 12.

Ovviamente l’azienda potrebbe lanciare sul mercato varie varianti di memoria ram e interna per differenziarlo dal punto di vista del prezzo.

Passati rumors affermano che il 12 Lite dovrebbe utilizzare un display Amoled con risoluzione FHD+ 2400 x 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Lato multimedialità lo smartphone dovrebbe avere una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale Samsung ISOCELL GW3 da 64MP.

Ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale, quindi vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

