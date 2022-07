Xiaomi 12 Lite in arrivo e confermati quattro colori: i dettagli

Il prossimo Xiaomi 12 Lite arriverà presto e l’azienda asiatica ha confermato ufficialmente che sarà disponibile in quattro colori: i dettagli conosciuti al momento.

L’arrivo della variante Lite degli Xiaomi 12 sembra essere sempre più vicina al suo debutto ufficiale sul mercato globale.

Xiaomi 12 Lite in arrivo: il banner pubblicitari confermano almeno quattro distinti colori e altri dettagli

Proprio oggi l’azienda cinese ha diffuso alcuni banner pubblicitari che ne confermano l’esistenza e il fatto che sarà commercializzato almeno in quattro distinte colorazioni.

Dai post ufficiali tramite Twitter si evince chiaramente che lo Xiaomi 12 Lite verrà venduto nei colori verde, viola, rosa e argento.

Questi comunque potrebbero essere solo alcuni dei colori disponibili, considerato che l’informativa parla di diverse colorazioni Cool, per adattarsi meglio allo stile del cliente.

Viene anche sottolineato che il fatto che la variante 12 Lite manterrà le caratteristiche del modello precedente, ovvero sarà leggero e sottile.

Sfortunatamente nessuno di questi banner pubblicitari fornisce delle specifiche tecniche sullo smartphone.

Un paio di rumors dal database dell’operatore telefonico Orange Spagna però ci hanno fornito alcune indicazioni hardware.

Lo Xiaomi 12 Lite potrebbe debuttare con il chipset Snapdragon 778G 5G, avere una batteria interna da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 67W.

Lato multimedialità sarebbe prevista una tripla fotocamera posteriore, di cui il sensore principale sarebbe da 108MP.

Non ci resta che aspettare che Xiaomi rilasci una data ufficiale di lancio per conoscere in definitiva tutti i principali dettagli tecnici dello smartphone, la sua disponibilità e il suo prezzo di vendita in Europa.

Fonte: Via Twitter