Xiaomi 12 Lite ufficiale: prezzo e principali caratteristiche hardware

Ufficializzato il nuovo Xiaomi 12 Lite anche se non ancora in Europa: ecco il prezzo di vendita Globale e le principali caratteristiche hardware.

Alla fine lo Xiaomi 12 Lite, il successore dell’attuale Xiaomi 11 Lite NE 5G, è stato ufficialmente svelato per il mercato Globale, ma non ancora per l’Europa.

Xiaomi 12 Lite ufficiale: prezzo e principali caratteriste hardware

Display

Lo Xiaomi 12 Lite si presenta con un nuovo display AMOLED da 6.55 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ (2400 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Il pannello supporta la tecnologia HDR10+ e Dolby Vision, oltre al fatto che ha una frequenza di campionamento del touch di 240Hz.

Come protezione troviamo il Corning Gorilla Glass 5.

In alto al centro del display troviamo il classico forellino dedicato alla fotocamera anteriore.

Multimdialità

La fotocamera per selfie ha un sensore Samsung GD2 da 32 MP con apertura lenti f/2.5.

Pur essendo un sensore selfie con autofocus, viene affiancato da un sacco di opzioni software tra cui la modalità ritratto selfie e Xiaomi Selfie Glow.

Il comparto fotografico principale consiste in un modulo sulla scocca posteriore (in alto a sinistra) con 3 sensori:

Sensore principale sensore Samsung HM2 da 108 MP e apertura lenti f/1.9

Fotocamera Ultra Grandangolare da 8 MP con apertura lenti f/2.4

Macro da 2 MP.

Per quanto riguarda l’audio sappiamo che sono presenti gli altoparlanti stereo, ma è assente il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Processore e memoria

All’interno dello Xiaomi 12 Lite troviamo il chipset Snapdragon 778G 5G con processo produttivo a 6nm, invariato rispetto allo Xiaomi 11 Lite NE, abbinato a 6-8GB di ram e 128-256GB di memoria interna con tecnologia UFS 2.2.

Attenzione: la memoria interna non risulta espandibile.

Design, batteria

Lo smartphone ha un design abbastanza compatto con dimensioni pari a 159.3 x 73.7 x 7.3 mm per soli 173 grammi di peso; è certificato pure IP53.

Le dimensioni compatte limitano un po’ la batteria, che rimane comunque un unità da 4300 mAh.

Però bisogna sottolineare che viene migliorata la ricarica rapida: adesso supporta la velocità via cavo fino a 67W (Caricabatteria da 67W già incluso in confezione).

Connettività e sistema operativo

Lato connettività troviamo:

Supporto al 5G dual SIM (su entrambe le sim)

Supporto 4G dual sim

Scanner per le impronte digitali sotto il display

Bluetooth 5.2

Wifi 6 Dual Band

A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC

Chipset NFC

Porta ad infrarossi

Porta USB Type C

Come sistema operativo troviamo nativamente Android 12 con interfaccia personalizzata MIUI 13.

Sulla carta Xiaomi dovrebbe garantire 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo per questo smartphone.

Prezzo e disponibilità

Lo Xiaomi 12 Lite viene venduto nei colori nero, rosa e verde in tre varianti di memoria al prezzo ufficioso di:

400 dollari per la versione 6-128GB (circa 400 euro al cambio attuale)

450 dollari per la versione 8-128GB (circa 450 euro al cambio attuale)

500 dollari per la versione 8-256GB (circa 500 euro al cambio attuale)

Bisogna ancora aspettare per conoscere la disponibilità in Europa e il relativo prezzo in Italia.