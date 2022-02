Xiaomi 12 Mini con display inferiore a 6 pollici in lavorazione? Prima immagine render

Questa potrebbe essere la prima immagine render che svela lo Xiaomi 12 Mini, uno smartphone con display inferiore a 6 pollici e caratteristiche di fascia alta: i primi dettagli.

Secondo recenti rumors provenienti dalla Cina, Xiaomi starebbe lavorando ad uno smartphone compatto per la fascia alta del mercato.

Stiamo parlando di un presunto Xiaomi 12 Mini con un display che sulla carta sarebbe più piccolo di 6 pollici di diagonale.

Xiaomi 12 Mini in lavorazione? Ecco la prima immagine render (rumors)

Attualmente solo lo Zenfone 8 Mini e l’iPhone 13 Mini occupano la fascia alta del mercato (il primo con android il secondo con Apple iOS) con un display inferiore ai 6 pollici di diagonale.

Il web ci ha regalato una presunta immagine render del futuro Xiaomi 12 Mini.

Come potete vedere voi stessi il design della versione Mini si differenzierebbe dall’attuale design posteriore degli Xiaomi 12, 12X.

Infatti sulla carta il modulo fotografico posteriore sarebbe allineato tutto verticalmente e non si posizionerebbe in un rettangolo in alto a sinistra come avviene invece con gli attuali 12 e 12X.

Dal punto di vista delle caratteristiche hardware, i rumors affermano he la versione Mini avrà un display sotto i 6 pollici di diagonale con tecnologia Amoled e probabilmente monterà il chipset Snapdragon 870 come la versione 12X.

Ovviamente dato che per il momento non abbiamo ancora nessuna notizia ufficiale da parte dell’azienda cinese, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter