Xiaomi 12 Pro si aggiorna ad Android 13 con MIUI 13 in Italia

Abbiamo le prime conferme ufficiose che il top di gamma Xiaomi 12 Pro è finalmente entrato nella lista degli smartphone che ha iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android 13.

Si tratta del nuovo firmware seriale V13.2.4.0.TLBEUXM dal peso di circa 4.6GB scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air).

Per la precisione l’aggiornamento al momento è in diffusione agli utenti iscritti al programma Mi Pilot, quindi potrebbero volerci ancora una o due settimane prima del rilascio ufficiale per tutti i clienti.

Oltre al passaggio da Android 12 ad Android 13 viene installata la versione MIUI 13.2, le patch di sicurezza che sono quelle relative al mese di novembre 2022, e vengono corretti bug precedenti.

Il Change-log ufficiale è infatti abbastanza scarno ed elenca solo questi dettagli.

Se possedete uno Xiaomi 12 Pro e non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, essendo un cambiamento del sistema operativo, vi consigliamo di:

effettuare un backup completo o comunque dei dati più importanti che sono salvati nella memoria del vostro smartphone controllare (e nel caso liberare) che vi sia sufficiente memoria libera disponibile (5-6GB dovrebbero bastare) iniziare la procedura di download e installazione del nuovo software solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%

