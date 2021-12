Xiaomi 12 sarà il primo con Snapdragon 8 Gen 1: le caratteristiche del chipset di Qualcomm

Lo Xiaomi 12 sarà il primo smartphone con sistema operativo Android ad utilizzare il nuovo chipset top di gamma Snadpragon 8 Gen 1: ecco le caratteristiche più importanti di quest’ultimo.

Sono ormai più di due anni che tra Xiaomi e Qualcomm c’è una partnership piuttosto importante.

Infatti l’azienda cinese è di fatto uno dei primi produttori di smartphone al mondo ad utilizzare in anteprima tutti i nuovi chipset top di gamma di Qualcomm.

A breve, molto probabilmente a fine dicembre 2021, in Cina sarà presentato e commercializzato il futuro Xiaomi 12 che utilizzerà il nuovo Snapdragon 8 Gen 1 prima di tutti gli altri smartphone Anroid.

Non c’è ancora una data specifica a livello di giorno e orario, ma i rumors indicano che l’arrivo è ormai molto vicino.

Take a sneak peek of the most potent @Snapdragon 8 Gen 1 chipset that will power our upcoming #Xiaomi12Series! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/YrNqM8beMN

— Xiaomi (@Xiaomi) December 1, 2021