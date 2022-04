Xiaomi 12 Ultra uscirà con varianti con scocca rifinita in pelle, ceramica e vetro

Il prossimo top di gamma Xiaomi 12 Ultra avrà un design con materiali premium a scelta del cliente: ci sarà la scocca rifinita in pelle, in ceramica o classico vetro.

Nuove voci di corridoio dalla Cina hanno nuovamente iniziato a parlare del prossimo Xiaomi 12 Ultra la versione top dell’azienda cinese che non è stata ancora annunciata.

Abbiamo già condiviso con voi alcuni render 3d che ne mostrerebbero il design in generale in un nostro precedente articolo.

Xiaomi 12 Ultra uscirà con tre tipi di materiale: vetro, ceramica e pelle (i rumors)

L’ultimo rumors invece ci fornisce qualche dettaglio in più sui materiali e i colori dello smartphone, almeno fino ad un certo punto.

Lo Xiaomi 12 Ultra avrà una scelta ben più ampia rispetto all’attuale Xiaomi 11 Ultra che è uscito solo con la rifinitura in ceramica.

Infatti il 12 Ultra avrà tre scelte: ceramica, vetro e pelle (vegana).

La variante in vetro dovrebbe uscire in diverse colorazioni, come è già accaduto per le versioni 12 e 12 Pro.

Chi invece sceglierà la versione con rifinitura in ceramica si dovrà accontentare del colore nero e bianco: un classico per questo materiale.

Invece i colori disponibili per la pelle vegana sono ancora sconosciuti: forse saranno quelli più interessanti considerato il materiale utilizzato.

Ovviamente il prezzo delle varianti dipenderà dal materiali utilizzato: la ceramica ad esempio sarà sicuramente più costosa del vetro.

Al momento ribadiamo che non c’è ancora nulla di ufficiale da parte di Xiaomi.

Vi preghiamo quindi di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo!

Fonte: Via