Xiaomi 12S con partnership Leica in arrivo: i primi dettagli

Non tanto tempo fa vi avevamo segnalato che alcuni rumors di mercato indirizzavano verso una possibile partnership tra Xiaomi e il noto marchio di macchine fotografiche Leica.

Xiaomi 12S in arrivo il primo smartphone con partnership Leica: ecco i dettagli

La conferma è arrivata giusto qualche giorno fa con un comunicato ufficiale tra le due società.

Questo è quello che ha dichiarato Lei Jun l’amministratore delegato di Xiaomi:

“Xiaomi focuses on creating the ultimate user experience, and has always hoped to explore the capabilities of smartphone photography to the extreme. Xiaomi and Leica agree with each other’s pursuits and ideas“.

Infine proprio oggi sul web si sono diffuse le prime informazioni sui prossimi smartphone dell’azienda cinese che utilizzeranno per primi la partnership con Leica.

Si tratta degli Xiaomi 12S e 12S Pro, rispettivamente modelli aziendali con seriale 2206123SC e 2206122SC.

C’è già una prima presunta immagine dal vivo della scocca posteriore del prossimo 12S:

Non ci sono ancora dettagli tecnici su questi nuovi smartphone, ma sembra che entrambi utilizzeranno il nuovo chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 annunciato di recente da Qualcomm.

Dall’immagine dal vivo si può notare che a configurazione della fotocamera posteriore sembra identica allo Xiaomi 12, ma possiamo immaginare che saranno implementate alcune novità che riguardano la partnership con Leica.

Non ci resta quindi che aspettare futuri dettagli in merito su quest’ennesimo nuovo smartphone dell’azienda cinese.

