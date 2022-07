Xiaomi 12S e 12S Pro ufficiali: prezzo e caratteristiche principali

Ufficializzati i nuovi Xiaomi 12S e 12S Pro nati con partnership LEICA: queste sono le caratteristiche principali e il prezzo di vendita.

Dopo la presentazione dello Xiaomi 12S Ultra, l’azienda cinese ha presentato altri due smartphone: il modello 12S e 12S Pro.

A differenza della variante Ultra che sarà commercializzata solo in Cina, la 12S e 12S Pro dovrebbero arrivare anche in Europa.

Xiaomi 12S e 12S Pro: caratteristiche principali e prezzo di vendita

Xiaomi 12S: i dettagli

Lo Xiaomi 12S si presenta con un display:

FHD+ AMOLED da 6,28 pollici

Risoluzione 2400×1800 pixel

Frequenza di aggiornamento di 120 Hz

Frequenza di campionamento del tocco fino a 240 Hz

Luminosità di picco di 1100 nits

Copertura 100% DCI-P3

Supporto Dolby Vision

Protezione Corning Gorilla Glass Victus

Ha dimensioni pari a 152,7 x 69,6 x 8,16 mm per 182 grammi, per la versione con cover in vetro.

Invece la versione con cover in finta pelle ha dimensioni pari a 152,7 x 69,6 x 8,66 mm per 179 grammi di peso.

Come processore troviamo Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 con queste varianti di memoria:

8 GB di RAM LPDDR5 + 128 GB di memoria UFS 3.1

8 GB + 256 GB

12GB + 256GB

12GB + 512GB

Lato multimedialità troviamo una tripla fotocamera posteriore personalizzata da LEICA (anche lato software):

Primario: 50MP IMX707, f/1.79

Ultra Grandangolare: 13 MP, f/2.4, FoV a 123 gradi

Macro: 5 MP

La camera anteriore dedicata al selfie è un sensore da 32MP f/2.4.

Al momento non viene specificato nulla lato audio: si presume che ci saranno comunque gli altoparlanti stereo, ma sarà assente il jack da 3.5mm.

Come connettività troviamo:

5G

4G LTE

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

NFC

Porta ad infrarossi

Scanner per le impronte digitali sotto il display

Porta USB Type C

Motore a vibrazione lineare asse X

Lo Xiaomi 12S viene alimentato da una batteria interna da 4500 mAh con il:

Supporto per la ricarica cablata da 67 W

Supporto per la ricarica wireless da 50 W

compatibilità con la ricarica wireless inversa da 10 W

Come sistema operativo presente Android 12 con interfaccia personalizzata MIUI 13.

La versione 12S al momento viene commercializzata in Cina a questi prezzi di listino:

8 GB + 128 GB: CNY 3.999 (572 euro al cambio attuale)

8 GB + 256 GB: CNY 4.299 (615 euro al cambio attuale)

12 GB + 256 GB: CNY 4.699 (672 euro al cambio attuale)

12 GB + 512 GB: CNY 5.199 (744 euro al cambio attuale)

Xiaomi 12S Pro: i dettagli da conoscere

La versione 12S pro migliora alcuni aspetti rispetto alla versione non Pro, come il display:

Unità AMOLED 2K da 6,73 pollici

Risoluzione 3200 x 1440 pixel

Frequenza di aggiornamento di 120 Hz

Frequenza di campionamento del tocco fino a 240 Hz

Luminosità massima di 1500 nits

Copertura 100% DCI-P3

Supporto Dolby Vision

Protezione Corning Gorilla Glass Victus

La versione con scocca posteriore in vetro ha dimensioni pari a 163,6 x 74,6 x 8,16 mm per 204 grammi di peso.

Invece la variante con scocca posteriore in pelle sintetica ha dimensioni pari a 163,6 x 74,6 x 8,66 mm e 203 grammi di peso.

Non cambiano il processore utilizzato, lo Snapdragon 8 Plus Gen 1, e i quantitativi di memoria fino a 12GB di ram e 512GB di rom.

Diverso rispetto al modello non Pro è il comparto multimediale con tripla fotocamera posteriore personalizzata LEICA (anche lato software):

Primario: 50MP IMX707, f/1.9

Ultra Grandangolare: 50 MP, f/2.2, FoV a 115 gradi

Teleobiettivo: 50 MP, f/1.9

Troviamo invece lo stesso sensore anteriore per scatti selfie da 32MP.

La connettività è identica al modello non Pro, cambia invece il comparto batteria e ricarica rapida.

Infatti lo Xiaomi 12S Pro monta un unità da 4.600 mAh con:

Supporto per la ricarica cablata da 120 W

Supporto per la ricarica wireless da 50 W

compatibilità con la ricarica wireless inversa da 10 W

Come sistema operativo troviamo sempre Android 12 con interfaccia personalizzata MIUI 13.

Infine questi sono i prezzi di listino in Cina:

8 GB + 128 GB: CNY 4.699 (672 euro)

8 GB + 256 GB: CNY 4.999 (715 euro)

12 GB + 256 GB: CNY 5.399 (773 euro)

12 GB + 512 GB: CNY 5.899 (844 euro)

Ancora da conoscere prezzi e disponibilità per il mercato europeo.