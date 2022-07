Xiaomi 12S Ultra ufficiale con LEICA: prezzo e caratteristiche principali

Ufficializzato il nuovo Xiaomi 12S Ultra nato con la nuova partnership LEICA: questo il prezzo di vendita in Cina e le sue principali caratteristiche hardware.

Alla fine è stato ufficializzato il vero top di gamma di Xiaomi del 2022: il modello 12S Ultra nato con partnership LEICA.

Al momento il dispositivo è stato annunciato per il mercato cinese, ma pare che non arriverà mai in Europa.

Xiaomi 12S Ultra: caratteristiche hardware principali e prezzo di vendita (in Cina)

Display e Design

Il nuovo top di gamma dell’azienda cinese presenta un display di alto livello:

Pannello Samsung E5 AMOLED da 6,73 pollici

Tecnologia Display Dolby Vision TrueColor

Risoluzione 3200 x 1440, 522PPI

Frequenza di aggiornamento adattiva 1-120 Hz

Luminosità di picco di 1.500 nit

Sensore di luce ambientale a 360 gradi

Profondità di colore nativa a 10 bit

Copertura 100% DCI-P3

HDR10+, HDR10, HLG

Sotto il display è presente lo Scanner di impronte digitali ultrasonico.

Lo Xiaomi 12S Ultra ha una scocca in metallo dalle dimensioni di 163,17 x 74,92 x 9,06 mm per un peso complessivo di 225 grammi.

Gode della certificazione IP68 (resistenza alla polvere e all’acqua) e verrà commercializzato nei colori nero e verde.

Processore e memoria

Come chipset troviamo il recente Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 con queste varianti di memoria:

8 GB di RAM LPDDR5 + 256 GB di memoria UFS 3.1

12GB LPDDR5 + 256GB UFS 3.1

12GB LPDDR5 + 512GB UFS 3.1

Per mantenere sotto controllo le temperature sullo Xiaomi 12S Ultra lo Snapdragon 8 Plus Gen 1 viene dissipato con un nuovo sistema di dissipazione a liquido 3D.

Multimedialità

Passo in avanti importante di questo 12S Ultra sembra essere il comparto fotografico di altissimo livello grazie anche alla partnership con LEICA.

Abbiamo tre fotocamere posteriori:

Principale: 50.3MP IMX989, f/1.9, obiettivo asferico 8P, autofocus octa-PD

Ultra Grandangolare: 48MP IMX586, f/2.2, obiettivo asferico Leica Summicron 1:1.9-4.1 / 13-120, autofocus dual-PD, supporto modalità macro

Teleobiettivo: 48MP IMX586, f/4.1, zoom periscopio 120x, HyperOIS

La fotocamera anteriore dedicata ai selfie è un sensore RGBW da 32 MP.

Leica supporta il comparto fotografico anche lato software con varie opzioni:

Stili fotografici Leica Authentic Look e Leica Vibrant look

Filtri Leica Vivid, Natural, BW Natural, BW High Contrast

Per i più curiosi ci sono alcuni dettagli tecnici da non dimenticare:

si possono acquisire file JPEG o HEIF ad alta efficienza a 8 bit, nonché file DNG RAW a 10 bit con un profilo incorporato per Lightroom di Adobe.

supporto alla registrazione Dolby Vision HDR

I video h.265 a 10 bit vengono acquisiti in HLG con lo spazio colore Rec.2020 sia in 4K che FullHD

Video 4K 30 fps e 60 fps fino a 80 Mbps di banda, a 1080p 60 fps fino a 55 Mbps di banda e 30 fps fino a 35 Mbps di banda.

Anche il comparto audio è importante:

Altoparlanti stereo simmetrici

Sintonizzazione Harman Kardon

Certificazione Dolby Atmos

Connettività e altre caratteristiche

Lo Xiaomi 12S Ultra presenta un livello di connettività piuttosto completo:

Dual 5G

4G LTE

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2 Supporto audio BLE Supporto audio Snapdragon Adattivo AAC/LDAC/LHDC/aptX

NFC multifunzionale

Porta Usb Type C

Motore a vibrazione lineare asse X

Porta ad infrarossi

Batteria e sistema operativo

Altro comparto da tenere sott’occhio è quello relativo alla batteria e alla ricarica rapida.

Troviamo infatti un’unità da 4.860 mAh con:

Supporto per la ricarica rapida cablata da 67 W

Supporto per la ricarica rapida wireless da 50 W

Supporto per la ricarica wireless inversa da 10 W

Chip di ricarica Xiaomi Surge P1 (protegge la batteria dal sovraccarico e ne prolunga la durata in termini di vita utile)

Chip di gestione della batteria Xiaomi Surge G1 (gestisce l’utilizzo della batteria, prolungandone la durata durante l’utilizzo)

Come sistema operativo lo smartphone debutta con Android 12 e interfaccia personalizzata MIUI 13.

Prezzo e disponibilità (in Cina) dello Xiaomi 12S Ultra

Lo Xiaomi 12S ultra debutterà in Cina a partire dal 8 luglio 2022 con un prezzo di listino di:

8 GB + 256 GB: CNY 5.999 (860 euro al cambio attuale)

12GB+256GB: CNY 6.499 (930 euro al cambio attuale)

12 GB + 512 GB: CNY 6.999 (1000 euro al cambio attuale)