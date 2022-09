Xiaomi 12T e 12T Pro specifiche e prezzo in Europa svelati

Svelate le specifiche ufficiose e il prezzo di vendita in Europa dei prossimi Xiaomi 12T e 12T Pro: si posizionano appena sotto gli Xiaomi 12.

In Europa presto arriverà il primo smartphone di Xiaomi che utilizzerà il sensore fotografico principale da 200MP.

Stiamo parlando dello Xiaomi 12T Pro che verrà affiancato anche da una versione 12T con sensore fotografico da 108MP.

Xiaomi 12T e 12T Pro caratteristiche principali svelate e prezzo presunto in Europa

Xiaomi 12T Pro: i dettagli tecnici conosciuti

La versione Pro si presenterebbe con un display Amoled da 6.67 pollici di diagonale e risoluzione nativa 2712 x 1220 pixel, quindi una via di mezzo da tra un FHD+ e un QHD+.

Il pannello avrebbe frequenza di aggiornamento a 120Hz e sarebbe protetto da Gorilla Glass 5.

Lato multimedialità ci sarebbe la fotocamera principale da 200MP con un’apertura lenti f/1.69 (abbastanza luminosa) e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

Sulla carta questo sensore da 200MP dovrebbe essere Samsung ISOCELL HP1.

Al sensore principale saranno affiancati queste fotocamere:

ultra grandangolare da 8 MP una macro cam da 2 MP

La fotocamera anteriore dedicata ai selfie dovrebbe utilizzare un sensore da 20MP, posizionato in alto al centro del display in un forellino dedicato.

L’audio monterebbe due altoparlanti stereo.

Come chipset lo Xiaomi 12T Pro dovrebbe utilizzare lo Snapdragon 8 Plus Gen 1 abbinato a 8/12GB di ram LPDDR5 e fino a 256GB di memoria interna (no sappiamo se sarà espandibile).

Lo smartphone monterebbe una batteria interna da 5000 mAh che supporterebbe la ricarica rapida via cavo fino a 120W (no sappiamo se ci sarà la ricarica Wireless).

La versione Pro avrebbe una scocca in metallo, ma non ci sono al momento indicazioni se è certificato per la resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale.

Xiaomi 12T: le differenze con la versione Pro.

Da quello che è trapelato la versione non Pro si differenzierà da quest’ultima per due caratteristiche: la fotocamera principale e il chipset utilizzato.

Il 12T utilizzerebbe infatti una fotocamera principale da 108MP con un’apertura lenti f/1.65, ma pare che non ci sarà la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

Lato chipset, il modello non Pro utilizzerebbe il Mediatek Dimensity 8100 Ultra abbinato a soli 8GB di ram, mentre la memoria interna sarà da 128/256GB.

Il resto del comparto hardware, quindi display, fotocamere secondarie e selfie, batteria e ricarica rapida, connettività sono identiche al modello 12T Pro.

Prezzo e disponibilità in Europa

I due smartphone, che debutteranno con il sistema operativo Android 12 e interfaccia MIUI 13, potrebbero già essere presentati entro la fine di settembre 2022.

Da quello che è trapelato il 12T Pro dovrebbe avere un prezzo di listino a partire da 849 euro, mentre la versione 12T dovrebbe costare a partire da 649 euro.

Ovviamente dato che al momento no c’è ancora nulla di ufficiale vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via (In tedesco)