Xiaomi 12T Pro compare nella Google Play Console: alcune specifiche confermate

Lo Xiaomi 12T Pro è stato inserito ufficialmente nel database della Google Play Console: ecco le specifiche hardware che sono state di fatto confermate.

Giusto qualche giorno fa vi avevamo segnalato che Xiaomi sta lavorando al lancio di un nuovo smartphone top di gamma (ci risiamo..) di cui al momento sappiamo che potrebbe essere la versione internazionale del Redmi K50 Ultra venduto solo in Cina.

Stiamo ovviamente parlando dello Xiaomi 12T Pro che potrebbe essere il primo smartphone dell’azienda cinese a debuttare con una fotocamera principale da 200MP.

Xiaomi 12T Pro compare sul database della Google Play Console: i dettagli confermati

Oggi abbiamo la conferma che effettivamente lo smartphone è in via di arrivo per il mercato Globale/Europeo, dato che è stato elencato nel database della Google Play Console.

La Google Play Console ci fornisce alcuni dettagli tecnici dello smartphone che possono considerarsi di fatto ufficiosi.

Secondo quanto trapelato lo Xiaomi 12T Pro in questione ha 12GB di ram abbinati al chipset Snapdragon 8+ Gen 1 con CPU Octa-Core Kyro 780 e GPU Adreno 730.

Ovviamente lo smartphone potrebbe uscire sul mercato con diversi quantitativi di ram e di memoria interna che ne determineranno il prezzo di vendita.

Lo smartphone ha un display con risoluzione 2712 x 1220 pixel, lo stesso del display del Redmi K50 Ultra, che monta un unità OLED da 6.67 pollici di diagonale, frequenza di aggiornamento a 144Hz, supporto HDR10+ e Dolby Vision.

Il telefono debutterà sul mercato con Android 12 personalizzato dalla MIUI 13, dettagli confermati dalla Google Play Console.

Non sappiamo quando effettivamente lo Xiaomi 12T Pro arriverà sul mercato: si stima che lo smartphone dovrebbe fare il suo debutto durante il terzo trimestre di quest’anno, quindi probabilmente dopo l’estate.

