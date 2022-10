Xiaomi 12T Pro e 12T ufficiali in Italia: prezzo e caratteristiche hardware

Ufficializzati anche per il mercato italiano gli Xiaomi 12T Pro e 12T: il prezzo di vendita e le principali caratteristiche hardware dei due smartphone.

Durante un evento mediatico a Monaco (Germania) oggi Xiaomi ha presentato due nuovi smartphone top di gamma: il 12T Pro che debutta con fotocamera da 200Mp e la versione 12T.

Xiaomi 12T Pro e 12T: caratteristiche principali e prezzo di vendita

Xiaomi 12T Pro: i dettagli da conoscere

Multimedialità: fotocamera da 200MP

Il 12T pro è di fatto un nuovo top di gamma, il primo dell’azienda cinese a utilizzare una fotocamera principale da 200MP.

Si tratta di un sensore ISOCELL HP1 con apertura lenti f/1.7, grandezza 1/1.22″, 0.64µm, con PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

Questo ISOCELL HP1 utilizza la tecnologia Pixel Binning 4-1 o 16-1 a seconda delle condizioni di illuminazione e le intenzioni dell’utente.

E’ un sensore che supporta pure lo zoom digitale 2x lossless, la registrazione video in 8K a 30fps e supporta l’HDR10+.

Affiancato al sensore principale da 200Mp troviamo poi:

Ultra Grandangolare da 8 MP, apertura lenti f/2.2, angolo di visuale 120˚, grandezza pixel da 1/4″, 1.12µm

Macro da 2 MP, apertura lenti f/2.4

Come fotocamera selfie è presente un sensore fotografico da 20 MP, apertura lenti f/2,2, grandezza pixel da 1/3,47″, 0,8µm.

L’audio prevede gli altoparlanti stereo sintonizzati da Harman Kardon, ma non c’è il supporto al jack da 3.5mm per l’audio.

Display e dimensioni

Lo Xiaomi 12T Pro monta un display AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione nativa 2712 x 1220 pixel, formato 20:9 68B colori (Pannello 12Bit), frequenza di aggiornamento a 120Hz, supporto Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (tipico), 1200 nits di luminosità di picco.

La frequenza di aggiornamento è dinamica, ovvero può variare a seconda dell’utilizzo a 30, 60, 90 e 120Hz.

Il pannello è protetto da Gorilla Glass 5, e sotto quest’ultimo è presente lo scanner per le impronte digitali.

Le dimensioni dello smartphone sono pari a 163,1 x 75,9 x 8,6 mm per un peso complessivo di 205 grammi.

La scocca è certificata IP53 e sarà disponibile nei colori nero, argento, blu.

Processore e memoria

IL modello 12T Pro monta il chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 con GPU Adreno 730 abbinato a:

8GB di ram DDR5 e 128GB di rom UFS 3.1

8GB di ram e 256GB di rom

12GB di ram e 512GB di rom

Va sottolineato che non è presente l’espansione di memoria tramite microSD.

Per ottimizzare le prestazioni dello Snapdragon 8 Plus Gen 1, Xiaomi ha notevolmente potenziato la camera di vapore per la dissipazione: il nuovo modello ha un VC più grande del 65% e il 125% in più di materiale termico rispetto al modello 11T Pro.

Connettività

A livello di connettività troviamo:

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot

Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD 5.3, A2DP, LE

GPS, con A-GPS. Fino a tri-banda: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC

Chipset NFC

Porta da infrarossi

Porta USB Type C

Sensore accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, spettro dei colori

Connessione Dual SIM 5G

Batteria e sistema operativo

Come batteria troviamo un unità interna da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 120W (Caricabatteria incluso nella confezione)

Secondo il produttore cinese ci vogliono appena 19 minuti per effettuare una ricarica da zero a cento.

Come autonomia sono previsti fino a 13 ore e mezzo di utilizzo di schermo acceso con attività normale (non pensante).

Il sistema operativo utilizzato è Android 12 (niente Android 13 nativo) con personalizzazione MIUI 13.

Xiaomi garantirebbe allo smartphone 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo (quindi fino ad Android 15) e 4 anni di patch di sicurezza.

Xiaomi 12T: i dettagli da conoscere (le differenze con 12T Pro)

Il modello 12T si differenzia dalla versione PRO per alcune caratteristiche.

Multimedialità: fotocamera principale da 108MP

Il sensore principale del 12T è da 108MP e non da 200MP.

Si tratta del sensore ISOCELL HM6 con apertura lenti f/1.7, 83.6° (grandangolo), 1/1.67″, 0.64µm, PDAF, OIS.

Il telefono è in grado di registrare video in formato 4K a 30fps ma non in 8K.

Il resto del comparto multimediale è identico al modello 12T Pro.

Processore e memoria

Cambia il chipset principale: viene infatti utilizzato il chipset MediaTek Dimensity 8100-Ultra con GPU Mali-G610 MC6.

Il chipset in questione rispetto ad uno Snapdragon 8 Plus Gen 1 offre circa un 15% di prestazioni generali in meno.

Le altre differenze sono minori:

Bluetooth 5.3 invece di 5.2

Display senza supporto al Dolby Vision

Altoparlanti stereo senza sintonizzazione Harman Kardon

non è previsto il modello con versione 12GB di ram e 256GB di rom.

Il resto del comparto hardware è identico al modello 12T PRO.

Prezzo e disponibilità in Italia degli Xiaomi 12T e 12T Pro

Il modello 12T Pro sarà disponibile all’acquisto dal 5 ottobre 2022 ad un prezzo di listino che parte da 849,99 euro (versione 8-256GB) fino a salire a 899,99 euro per la versione 12-256GB.

Invece il modello 12T avrà un prezzo di listino di 599,99 euro per la versione 8-128GB a salire fino a 649,99 euro per la versione 8-256GB.

Ci sono queste promozioni early bird valide dal 5 al 10 ottobre 2022 ore 13.00 in poi:

Se acquisterai uno smartphone Xiaomi 12T Pro – 12+256 GB o Xiaomi 12T Pro – 8 +256GB riceverai direttamente a casa tua un Redmi Pad (4+128GB). Se acquisterai uno smartphone Xiaomi 12T – 8+256 GB o 12T – 8+128GB potrai scegliere tra i seguenti premi: Mi Smart Air Fryer 3.5L; auricolare Bluetooth Redmi Buds 4 Pro; distributore automatico di cibo per animali Xiaomi Smart Pet Food Feeder.