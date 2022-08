Xiaomi 12T Pro utilizzerà una fotocamera principale da 200MP?

Ripreso in una presunta immagine dal vivo il prossimo Xiaomi 12T Pro che dovrebbe utilizzare una fotocamera principale da 200MP: i rumors.

Già lo scorso mese sul web sono comparse le prime voci di corridoio che Xiaomi stesse lavorando al lancio di un nuovo smartphone con una fotocamera principale da 200MP.

Xiaomi 12T Pro ripreso dal vivo: utilizzerà una fotocamera principale da 200MP? I rumors

Oggi tali voci di corridoio si sono concretizzate su una presunta immagine dal vivo che riprende lo Xiaomi 12T Pro.

L’immagine della scocca posteriore assomiglia al design del recente Redmi K50 Ultra ufficializzato dall’azienda cinese la scorsa settimana solo per il mercato locale.

La differenza risiede che il K50 Ultra ha una fotocamera posteriore da 108MP, mentre questo presunto 12T Pro ne avrà una da 200MP.

Inoltre Xiaomi 12T Pro ci si aspetta l’utilizzo del chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 di Qualcomm, e sembra che avrà un codice aziendale seriale 22081212UG simile al Redmi K50 Ultra che ha seriale 22081212C.

La differenza sta nel fatto che C sta per mercato Cina, mentre la G sta per mercato Globale.

Ci sono quindi alcune probabilità che la società cinese manterrà gran parte delle caratteristiche hardware viste sul Redmi K50 Ultra e cambierà qualche componente hardware sul 12T pro, tra cui appunto la fotocamera principale.

Ma quale sarà il sensore fotografico da 200MP che dovrebbe essere utilizzato sullo Xiaomi 12T Pro utilizzerà?

Tutti gli indizi indicano il presunto nuovo sensore di Samsung, l’ISOCELL HP1, che dovrebbe essere montato anche sul prossimo Motorola X30 Pro.

Al momento comunque non c’è ancora nulla di ufficiale: vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via