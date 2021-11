Xiaomi 12X in arrivo: svelate le prime specifiche hardware

In arrivo il prossimo Xiaomi 12X che sarà presentato nel primo trimestre 2022: i rumors svelano le prime specifiche hardware.

Sappiamo con buona probabilità che Xiaomi lancerà i suoi nuovi smartphone della serie 12 entro la fine di marzo del prossimo anno.

Ci si aspetta che l’azienda cinese lanci infatti lo Xiaomi 12 e il 12 Ultra a livello internazionale.

Al lavoro sullo Xiaomi 12X? I rumors sulle sue caratteristiche principali

Oltre a questi due smartphone dovrebbe uscire pure lo Xiaomi 12X, ma non sappiamo se sarà un modello specificatamente sviluppato per il solo mercato cinese.

Il dispositivo avrebbe seriale aziendale 2112123AG e nome in codice progetto “Psyche”.

Sta di fatto sul web si sono già diffuse alcune voci di corridoio che ne elencano le principali caratteristiche hardware:

Display da 6.28 pollici di diagonale con tecnologia AMOLED, risoluzione FHD+ 2400 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento a 120Hz, supporto HDR10;

Processore Snapdragon 870;

Fotocamera principale da 50MP.

Di fatto questo Xiaomi 12X sarebbe uno degli smartphone dell’azienda cinese più compatti che si sono visti negli ultimi mesi, dato il display da 6.28 pollici.

Sfortunatamente al momento non ci sono altre indiscrezioni sullo smartphone, quindi dovete pazientare ancora un po’ per conoscere qualche dettaglio in più.

Ovviamente dato che non c’è ancora nulla di ufficiale da parte di Xiaomi, vi preghiamo di prendere la notizia con il dovuto distacco emotivo.

Vi ricordo infine l’ultimo rumors sullo Xiaomi 12 Ultra: dovrebbe avere la partnership con LEICA.

Fonte: Via Twitter