Xiaomi 13 e 13 Pro ufficiali: caratteristiche principali e prezzo di vendita (in Cina)

Ufficializzati oggi in Cina i nuovi Xiaomi 13 e 13 Pro: ecco le principali caratteristiche hardware e i prezzi di vendita al momento solo in Cina.

Dopo una settimana di ritardo finalmente Xiaomi ha presentato i suoi nuovi smartphone android top di gamma almeno per i primi 6 mesi del 2023.

Stiamo parlando degli Xiaomi 13 Pro e della versione normale di quest’ultimo.

Xiaomi 13 e 13 Pro: principali dettagli tecnici e prezzo di vendita da conoscere

Xiaomi 13 Pro: caratteristiche

Il nuovo 13 Pro si presenta con un display AMOLED E6 LTPO da 6.73 pollici di diagonale con questi dettagli tecnici:

frequenza di aggiornamento variabile da 1Hz fino a 120Hz

risoluzione 1440 x 3200px (QHD+)

supporto HDR10+, Dolby Vision, HLG

1920Hz DC dimming

sensore di temperatura del colore ambientale: il display si adatta automaticamente a seconda delle circostanze

luminosità tipica massima fino a 1200 nits, luminosità di picco (HDR) fino a 1900 nits.

La scocca dello smartphone ha uno spessore massimo di 8,3 mm e un peso complessivo di 210-230 grammi, ed è certificata IP68 (resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale).

La differenza di peso dipende dal tipo di materiale per la scocca posteriore: una con retro in pelle Leica Nano-Tech (210 grammi) ed una in ceramica (230 grammi).

Disponibile in quattro colori: White, Black, Green e Light Blue.

Al suo interno lo Xiaomi 13 Pro monta il nuovo chipset Snapdragon 8 Gen 2 (qua i suoi primi Benchmarks) abbinati a RAM con tecnologia LPDDR5X (8-12GB) e memoria interna UFS 4.0 (128-512GB).

Il chipset viene tenuto sotto controllo lato temperature grazie ad un vapor chamber da 4642mm2 per la dissipazione.

La multimedialità lato fotocamere prevede queste sensori ottimizzati by LEICA:

Sensore principale da 50MP Sony IMX989 da 1 pollice , 1,6 µm, apertura lenti f/1,9 e stabilizzazione ottica dell’immagine Hyper OIS

, 1,6 µm, apertura lenti f/1,9 e stabilizzazione ottica dell’immagine Hyper OIS Teleobbiettivo da 50 MP con zoom ottico 3x , apertura lenti f/2.0, e tecnologia Leica Floating Lens che permette una messa a fuoco dinamica a partire da 10cm.

, apertura lenti f/2.0, e tecnologia Leica Floating Lens che permette una messa a fuoco dinamica a partire da 10cm. Ultra Grandangolare da 50MP f/2.2, 14 mm con supporto macro, grandagolo 115°

f/2.2, 14 mm con supporto macro, grandagolo 115° Fotocamera anteriore da 32MP f/2.0 22mm (wide), 0.7µm

L’audio supporta gli altoparlanti stereo con certificato Dolby Atmos e Hi-Res, ma non è presente il classico jack da 3.5mm.

La connettività prevede:

scanner per le impronte digitali sotto il display

Wifi 6e Dual Band, Bluetooth 5.3, porta ad infrarossi, connettività mobile 5G dual sim con chipset Qualcomm FastConnect 7800 (fino a 4.3 Gbps tra 5G e Wifi comibinato), porta USB Type-C 2.0

Lo Xiaomi 13 Pro viene alimentato da una batteria interna da 4820 mAh abbinata al chip Surge G1 che permette:

ricarica rapida via cavo fino a 120W (19 minuti per una ricarica da zero a cento)

(19 minuti per una ricarica da zero a cento) ricarica wireless fino a 50W (36 minuti per una ricarica da zero a cento)

(36 minuti per una ricarica da zero a cento) la ricarica wireless inversa da 10 W

Come sistema operativo troviamo la nuova interfaccia MIUI 14 basata sul sistema operativo Android 13.

Xiaomi 13: caratteristiche

Lo Xiaomi 13 ha un display OLED più piccolo da 6.36 pollici di diagonale con questi dettagli tecnici:

frequenza di aggiornamento a 120Hz (non è LTPO)

risoluzione 1080 x 2400px (FHD+)

supporto Dolby Vision, HDR10+ e HLG

sensore di temperatura del colore ambientale

luminosità massima tipica 1200 nits, luminosità massima di picco (HDR) 1900 nits

La scocca ha uno spessore massimo di 8mm e un peso che raggiunge poco meno i 190 grammi di peso, con rifinitura in vetro o in pelle, e certificazione IP68.

La versione con rifinitura in vetro è disponibile nei colori nero, verde chiaro, azzurro, grigio e bianco, ma anche in versioni più sgargianti rosso, giallo, verde e blu.

Invece la scocca on rifinitura in pelle è disponibile solo nel colore Light Blu.

Come chipset troviamo anche qua il nuovo e potente Snapdragon 8 Gen 2 con RAM con tecnologia LPDDR5X (8-12GB) e memoria interna UFS 4.0 (128-512GB).

Lato multimedialità lo Xiaomi 13 presenta questi sensori fotografici ottimizzati in partnership con LEICA:

Fotocamera principale Sony IMX800 50 MP , f/1.8, 23mm (wide), 1/1.49″, 1.0µm, PDAF, OIS

, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.49″, 1.0µm, PDAF, OIS Teleobbiettivo: 10 MP , f/2.0 75mm, 1/3.75″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3.2x zoom ottico

, f/2.0 75mm, 1/3.75″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3.2x zoom ottico Ultra grandangolare da 12 MP , f/2.2, 15mm, 120˚, 1/3.06″, 1.12µm

, f/2.2, 15mm, 120˚, 1/3.06″, 1.12µm Fotocamera anteriore per selfie da 32MP

L’audio prevede ancora gli altoparlanti stereo con le stesse certificazioni già viste sul modello 13 Pro e l’assenza del jack da 3.5mm.

La connettività è identica a quella dello Xiaomi 13 Pro.

Lato batteria troviamo un unità più piccola da 4500 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 67W, la ricarica wireless a 50W e quella inversa a 10W.

Anche qua lo smartphone debutta con il sistema operativo Android 13 e interfaccia personalizzata MIUI 14.

Prezzo e disponibilità (in Cina) degli Xiaomi 13 e 13 Pro)

Gli Xiaomi 13 Pro hanno un prezzo di listino di base pari a 4999 yuan (circa 670€) e arrivano a 6299 yuan (circa 860€) per la variante più costosa con 12/512GB di memoria.

Invece la versione non Pro ha un prezzo di listino base pari a 3999 yuan (circa 540€) e raggiunte i 4999yuan (circa 670€) per la versione più cara con 12/512GB di memoria.