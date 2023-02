Xiaomi 13 e 13 Pro ufficiali in Italia: il prezzo di vendita non stupisce nessuno

Ufficializzati anche in Italia i nuovi smartphone top di gamma Xiaomi 13 e 13 Pro: ecco quanto costano (non poco).

Con la serie Xiaomi 13 e 13 Pro sembra che l’azienda cinese abbia voluto fare un ulteriore passo qualitativo dal punto di vista del prodotto e dell’assistenza (sia garanzia che software).

Ma questo aumento di servizi e qualità sfortunatamente si è concluso anche con un aumento abbastanza importante del prezzo di vendita finale dei due nuovi smartphone.

Xiaomi 13 e 13 Pro ufficiali in Italia: questi i prezzi di vendita con offerta Early Bird

Infatti se in Cina gli Xiaomi 13 e 13 Pro, questo il nostro precedente articolo con le caratteristiche hardware e il prezzo Cina, mantengono un costo d’acquisto abbastanza in linea con i principi dell’azienda, in Europa (Italia) questo non avviene.

Dal punto di vista dei prezzi siamo infatti ormai arrivati a quelli di lancio dei più costosi Samsung e quasi ai livelli degli iPhone di Apple.

Gli Xiaomi 13 Pro saranno disponibili in un unica variante di memoria 12-256GB, nelle colorazioni Ceramic Black e Ceramic White, ad un prezzo di listino pari a 1399,90 euro IVA e spedizione inclusa.

Fino al 12 marzo 2023 Sarà possibile usufruire dello sconto Early Bird di 100 euro, quindi il prezzo di lancio sarebbe di 1299,90 euro.

Invece gli Xiaomi 13 base saranno disponibili nei colori Black, White e Flora Green con due varianti di memoria a questi prezzi di listino:

Versione 8-256GB al prezzo di 1099,90 euro IVA e spedizione inclusa

al prezzo di IVA e spedizione inclusa Versione 12-256GB al prezzo di 1199,90 euro IVA e spedizione inclusa

Sta di fatto che anche le versioni non Pro possono usufruire di uno sconto Early Bird di 100 euro fino al 12 marzo 2023.

Se siete interessanti all’acquisto questo è il LINK UFFICIALE XIAOMI, sul sito ufficiale è possibile permutare anche il vostro smartphone usato e pagamento rateale a tasso zero.

Dal punto di vista del supporto e della garanzia, qua Xiaomi sicuramente ha fatto bene per questi Xiaomi 13:

3 aggiornamenti garantiti del sistema operativo (quindi fino ad Android 15)

5 anni di supporto di aggiornamenti software relativi alla sicurezza

1 riparazione fuori garanzia senza costi di manodopera entro i primi 12 mesi dall’acquisto

Servizio di garanzia Internazionale di 24 mesi per il 13 Pro (potete acquistarlo anche all’estero verrà riparato in Italia, basta che sia versione Globale)

6 mesi di prova gratuita per il cloud storage Google One fino a 2TB

6 mesi di YouTube Premium con accesso senza pubblicità a YouTube e all’app YouTube Music

funzione digital key per auto di Android: condividere le chiavi digitali dell’auto con i propri familiari per sbloccare, bloccare e avviare l’auto

