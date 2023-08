Xiaomi 13 Lite e 12 Lite eleganti e leggeri: prezzo ai minimi con gli Xiaomi Days

Lo Xiaomi 13 Lite e Xiaomi 12 Lite 5G smartphone che puntano sul design e leggerezza, si possono acquistare con un ottimo taglio di prezzo grazie agli Xiaomi Days: ecco i dettagli della promo.

Lo Xiaomi 13 Lite è stato annunciato dall’azienda cinese anche per il mercato italiano ad un prezzo di listino pari a 499,90 euro per la versione 8-128GB.

Invece lo Xiaomi 12 Lite è uscito l’anno scorso e aveva anche lui un prezzo di listino di 449 euro per la versione 6-128GB.

Oggi potete acquistarli entrambi a prezzi scontati grazie alla promo Xiaomi Days.

Xiaomi 13 Lite e Xiaomi 12 Lite 5G: il prezzo scende e potete risparmiare con gli Xiaomi Days

Xiaomi 13 Lite : smartphone 5G elegante e sottile con un budget intorno ai 350 euro

Non conoscete questo Xiaomi 13 Lite? Queste sono le sue principali caratteristiche hardware.

Lo Xiaomi 13 Lite 8-256GB colore nero o rosa è acquistabile al prezzo di 347,65 euro IVA e spedizione inclusa utilizzando questo LINK: https://ebay.us/UDJNeN.

Per ottenere tale prezzo dovete applicare il codice coupon XIAOMIFESTAGO23 prima di effettuare l’eventuale acquisto come da esempio (per PC Desktop):

Xiaomi 12 Lite 5G: sempre elegante e sottile ma con budget più economico da 260-270 euro

Se volete conoscere lo Xiaomi 12 Lite, queste sono le sue principali caratteristiche hardware.

Lo Xiaomi 12 Lite 6-128GB colore nero e verde è acquistabile al prezzo di 259,25 euro IVA e spedizione inclusa utilizzando questo LINK: https://ebay.us/Tq5O10.

Se vi serve più ram, lo Xiaomi 12 Lite 8-128GB solo colore nero è acquistabile al prezzo di 268,80 euro IVA e spedizione inclusa utilizzando questo LINK: https://ebay.us/Qc17UA.

Per ottenere tale prezzo dovete applicare ancora il codice coupon XIAOMIFESTAGO23 prima di effettuare l’eventuale acquisto.

Vi ricordiamo che potete vedere la nostra sezione Offerte, ma per tutte le novità (alcune anche esclusive) vi consigliamo di seguire il nostro canale TELEGRAM.

Dettagli sui dispositivi, garanzia, spedizione e coupon

Tutti gli smartphone in questione sono NO BRAND, quindi non ci sono applicazioni installate nel software da parte degli operatori telefonici.

I dispositivi sono Globali, ovvero ha rom ufficiale con aggiornamenti OTA, ci sono i servizi e le applicazioni Google già installate, c’è il supporto al multilingua (italiano compreso), supporto alla connessione LTE 4G banda 20 e 5G con bande Italia, il caricabatteria ha presa Europa.

E’ spedito da magazzino Svizzera con consegna stimata in 5-7 giorni lavorativi, dogana tutto incluso (non ci sono costi supplementari).

La garanzia è quella di 2 anni da parte di Xiaomi Europa e di due anni da parte del rivenditore.

Oltre a questo l’acquirente ha tempo 14 giorni per effettuare un eventuale rimborso/reso (a seconda del rivenditore), e il compratore paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto.

Il coupon XIAOMIFESTAGO23 ha queste regole:

Valore Coupon: 15%

Sconto max ottenibile per ogni utilizzo: 75€

Numero max di utilizzi per utente: 4

Sconto max totale ottenibile per utente: 300€

Fine promo: 31 agosto 2023 ore 23:59

Acquisti tramite carta di credito/debito o PayPal

