Xiaomi 13 Lite in arrivo: questo il prezzo in Europa? (Primo video unboxing)

Lo Xiaomi 13 Lite sembra essere sempre più vicino al lancio ufficiale in Europa, considerato che in data 26 febbraio 2023 saranno presentati i suoi fratelli maggiori Xiaomi 13 e 13 Pro anche per il mercato Italiano.

Sappiamo da precedenti rumors che lo Xiaomi 13 Lite sarà la trasposizione internazionale dello Xiaomi Civi 2 che al momento è disponibile solo in Cina.

Fortunatamente l’attesa avrà un risvolto positivo su 13 Lite.

Infatti lo smartphone dovrebbe fare il suo debutto ufficiale in Europa direttamente con la versione software MIUI 14 e non con la MIUI 13 del Civi 2.

Quanto costerà lo Xiaomi 13 Lite in Europa?

Secondo quanto trapelato lo smartphone uscirà sul mercato europeo in due varianti di memoria: base 8-128GB e versione 8-256GB.

La versione base 8-128GB dovrebbe costare 499 euro di listino, mentre la versione 8-256GB si assesterà a 549 euro.

Si tratta di prezzi generali Europei, quindi è possibile che il prezzo di listino in Italia sarà leggermente più elevato a causa di tasse più alte rispetto alla media di altri paesi.

A questi prezzi vi troverete uno smartphone con le seguenti caratteristiche principali:

Display da 6.55″, FHD+, AMOLED, 120Hz, 10bit, 1920Hz PWM, 1k nits, Dolby Vision

Chipset Snapdragon 7 Gen 1

Fotocamera principale da 50MP Sony IMX766 + 20MP Grandangolo + 2MP Macro

Doppia fotocamera per Selfie: 32MP + 32MP Grandangolare

batteria interna da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W

Scanner per le impronte digitali sotto il display

Primo video unboxing non ufficiale dello Xiaomi 13 Lite

A conferma dell’arrivo imminente dello smartphone, è stato mostrato un primo video unboxing:

Xiaomi 13 Lite 5G Unboxing. Confirms it will be Xiaomi Civi 2 rebrand✅ -6.55", FHD+, AMOLED, 120Hz, 10bit, 1920Hz PWM, 1k nits, Dolby Vision

-Snapdragon 7 Gen 1

-50MP Sony IMX766 + 20MP Wide-Angle + 2MP Macro

-32MP + 32MP Wide-Angle

-4500mAh, 67W

-In display FPS#Xiaomi13Lite pic.twitter.com/UYF1vbSr7w — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) February 12, 2023

Ovviamente tutte queste informazioni non sono ancora ufficiali, quindi vi preghiamo di prenderle con il giusto distacco emotivo.

Vedremo inoltre se in data 26 febbraio 2023 Xiaomi ci farà un regalo e presenterà insieme agli Xiaomi 13 e 13 Pro anche la versione 13 Lite: la speranza è l’ultima a morire!

