Xiaomi 13 prezzo Cyber Monday a soli 589 euro: tagliati 500 euro!

Lo Xiaomi 13 8-256GB per il Cyber Monday ha un prezzo scontato di oltre 500 euro rispetto al suo listino di lancio: ma attenzione l’offerta è limitata fino al 29 novembre!

Per chi non lo sapesse (o ricordasse) lo Xiaomi 13 ha fatto il suo debutto in Italia ad inizio 2023 con un prezzo di listino di 1099 euro per la versione 8-256GB.

Ebbene per il Cyber Monday 2023 si possono risparmiare un bel po’ di soldi per un dispositivo che ad oggi è sempre un top di gamma.

Non vi ricordate come è fatto lo Xiaomi 13? Queste sono le sue caratteristiche principali.

Xiaomi 13 8-256GB potete portarvelo a casa a poco più di 616 euro per il Cyber Monday

Da oggi 27 novembre e fino al 29 novembre avrete la possibilità di portarvi a casa lo Xiaomi 13 8-256GB al prezzo 589,50 euro IVA e spedizione inclusa (VS 1099 listino) seguendo queste semplici istruzioni:

Inserire in carello la versione Nera seguendo questo LINK: https://ebay.us/OH43rb

seguendo questo LINK: https://ebay.us/OH43rb Inserire in carello la versione Verde chiaro seguendo questo LINK: https://ebay.us/BqhB7W

seguendo questo LINK: https://ebay.us/BqhB7W Automaticamente in carello vi verrà effettuato uno sconto alla cassa del 15% come da esempio:

come da esempio:



effettuare l’acquisto con la forma di pagamento che più preferite

Attenzione! Ribadiamo che l’offerta è a tempo limitato, e potrebbe subire variazioni di prezzo nel tempo, o il rivenditore terminare in anticipo lo sconto: quindi in poche parole chi prima arriva meglio alloggia.

Dove potete trovare altre offerte?

Vi ricordiamo che potete vedere la nostra sezione Offerte, ma per tutte le novità in termini sconti (alcuni anche esclusivi) vi consigliamo di seguire il nostro canale TELEGRAM.

Dettagli sui dispositivi, garanzia, spedizione e coupon

Tutti gli smartphone in questione sono NO BRAND, quindi non ci sono applicazioni installate nel software da parte degli operatori telefonici.

I dispositivi sono Globali/Europa, ovvero hanno rom ufficiale con aggiornamenti OTA, ci sono i servizi e le applicazioni Google già installate, c’è il supporto al multilingua (italiano compreso), supporto alla connessione LTE 4G banda 20 e 5G con bande Italia, il caricabatteria ha presa Europa.

E’ spedito da magazzino Italia con consegna stimata in 3-7 giorni lavorativi.

La garanzia è quella di 2 anni da parte di Xiaomi Europa e di due anni Italia da parte del rivenditore.

Oltre a questo l’acquirente ha tempo 30 giorni per effettuare un eventuale rimborso/reso, e il compratore paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon