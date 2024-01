Xiaomi 13 Pro aggiornamento HyperOS iniziato (si parte dall’India)

Xiaomi 13 Pro è arrivato il momento di aggiornarlo alla Hyper OS basata su Android 14: il rilascio Globale è partito in India, e arriverà presto anche in Europa.

Come già segnalato in precedenza, Xiaomi entro la fine del primo trimestre di quest’anno aggiornerà un discreto quantitativo di smartphone alla nuova versione software HyperOS, che di fatto sostituirà la MIUI nel 2024.

Oggi abbiamo la conferma che lo Xiaomi 13 Pro sta ricevendo l’aggiornamento in India tramite la classica modalità OTA

Xiaomi 13 Pro è partito l’aggiornamento stabile e finale di HyperOS basata su Android 14: si parte dall’India

Da quello che sappiamo gli utenti Indiani stanno ricevendo tramite la modalità OTA (over the air) il nuovo firmware seriale 1.0.1.0.UMBINXM dal peso di circa 1.9GB.

Il firmware installa pure le patch di sicurezza Android relative al mese di dicembre 2023.

Come già detto l’aggiornamento al momento è disponibile solo in India, ma Xiaomi ha promesso che tutti i proprietari di uno Xiaomi 13 Pro riceveranno HyperOS entro la fine di gennaio 2024.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone, che trovate in impostazioni->info sistema->Versione.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, per velocizzare la cosa vi consigliamo di cambiare Regione (impostazioni->impostazioni aggiuntive) da Italia a San Marino o Gran Bretagna.

Dopo l’aggiornamento potete tornare alla regione Italia.

HyperOS su Xiaomi 13 Pro: cosa cambia?

Per chi non lo sapesse ancora la HyperOS non è una rivoluzione rispetto alla MIUI, ma comprende comunque un’importante revisione visiva dal punto di vista dell’interfaccia, funzionalità aggiunte e alcune ottimizzazioni.

Questo il change-log ufficiale:

Sistema

Patch di sicurezza Android aggiornata a dicembre 2023. Maggiore sicurezza del sistema.

Refactoring completo

Il motore di gestione della memoria aggiornato libera più risorse e rende più efficiente l’utilizzo della memoria

Estetica vibrante

L’estetica globale trae ispirazione dalla vita stessa e cambia l’aspetto e la sensazione del tuo dispositivo

Il nuovo linguaggio di animazione rende le interazioni con il tuo dispositivo salutari e intuitive

I colori naturali donano vivacità e vitalità a ogni angolo del tuo dispositivo

Il nostro nuovissimo font di sistema supporta più sistemi di scrittura

L’app Meteo riprogettata non solo ti fornisce informazioni importanti, ma ti mostra anche come ci si sente fuori

Le notifiche si concentrano su informazioni importanti, presentandole nel modo più efficiente

Ogni foto può sembrare un poster artistico sulla schermata di blocco, arricchita da molteplici effetti e rendering dinamico

Le nuove icone della schermata Home aggiornano elementi familiari con nuove forme e colori

La nostra tecnologia multi-rendering interna rende le immagini delicate e confortevoli nell’intero sistema

Il multitasking è ora ancora più semplice e conveniente grazie all’interfaccia multi-finestra aggiornata

