Xiaomi 13 Pro video per la certificazione IP: la data annuncio è 11 dicembre 2022

Lo Xiaomi 13 Pro arriverà in data 11 dicembre 2022: video ufficiale mostra come lo smartphone sia certificato IP per la resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale.

Dopo il posticipo dell’annuncio ufficiale che doveva avvenire una settimana fa, oggi abbiamo la conferma che il prossimi Xiaomi 13 Pro sarà ufficializzato in data 11 dicembre 2022.

Xiaomi 13 Pro si mostra in un video promo ufficiale: avrà la certificazione IP (resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale)

Oggi grazie ad un video promozionale ufficiale, possiamo vedere lo smartphone nella nuova colorazione verde e soprattutto che il dispositivo è certificato IP.

Di fatto lo smartphone sarà resistente all’acqua e alla sporcizia in generale come potete vedere qua sotto:

Xiaomi 13 Pro avrà una certificazione IP ufficiale. Il Video promo! pic.twitter.com/DTGCGsT9ml — HWBrain (@hw_brain) December 9, 2022

Non sappiamo ancora il grado ufficiale di certificazione che avranno gli Xiaomi 13 Pro, ma ci si aspetta una certificazione IP68 come quella degli Xiaomi 12S Ultra, considerato che già la fascia media Redmi ha certificazione IP53 (resistenza agli schizzi d’acqua).

Nel video possiamo vedere che gli Xiaomi 13 Pro saranno in grado di scattare foto in tutti gli ambienti, compresa una modalità per scattare foto per la notte stellata.

Il colore verde utilizzato dal 13 Pro nel video si chiama Wilderness Green.

Questa colorazione sarà venduta in un bundle in edizione limitata con uno smartwatch, che potrebbe essere un nuovo modello di Watch S2, e le nuove TWS Buds 4 Pro, entrambi indossabili con la stessa verniciatura dello smartphone.

Nel bundle ci sarà pure una custodia protettiva con un cordino per il polso per la migliore esperienza con questa colorazione verde fancy.

Non ci resta che aspettare 11 dicembre 2022 per seguire la diretta dell’evento e avere un quadro complessivo dei nuovi prodotti che Xiaomi presenterà.