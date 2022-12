Xiaomi 13 queste le specifiche ufficiose svelate in anticipo

Svelate nuove caratteristiche hardware dei prossimi Xiaomi 13: ecco i dettagli su colori, versioni memoria e altro.

Vi abbiamo già informato che la serie Xiaomi 13 è stata posticipata a data ancora da destinarsi, ma sicuramente sarà presentata prima della fine dell’anno.

Nonostante non sia ancora ufficiale, i dettagli su questi smartphone stanno piano piano uscendo grazie agli informatori.

Xiaomi 13 ultimi rumors riguardano l’hardware, colori e versioni di memoria disponibili

L’informatore Ishan Agarwal ha affermato che gli Xiaomi 13 e 13 Pro saranno disponibili in quattro varianti di memoria:

8GB di RAM e 128GB di ROM

8GB di RAM e 256GB di ROM

12GB di RAM e 256GB di ROM

12GB di RAM e 512GB di ROM

Entrambi gli smartphone utilizzeranno tecnologia LPDDR5X per quanto riguarda la RAM, mentre la memoria interna utilizzerà due tecnologie diverse.

Infatti gli smartphone con memoria interna base da 128GB utilizzeranno la tecnologia UFS 3.1, mentre i tagli da 256GB e 512GB sfrutteranno la nuova tecnologia UFS 4.0.

Lato multimedialità la versione normale si differenzierà da quella PRO.

Lo Xiaomi 13 non Pro avrà infatti un sensore principale da 54MP Sony IMX800 con OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine), abbinato ad un sensore Ultra grandangolare da 12MP (OmniVision OV13B) e un teleobbiettivo con zoom ottico 3.2X da 10MP (Samsung S5K3K1).

Invece lo Xiaomi 13 Pro si presenterà con un sensore principale da 50MP Sony IMX989 (sensore da 1 pollice) con OIS, abbinato ad un sensore Ultra Grandangolare da 50MP (Samsung JN1) e un teleobbiettivo da 50MP con Zoom ottico 3.2X (Samsung JN1).

Cambia pure la tecnologia di ricarica rapida a seconda della versione:

la base non pro avrà una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 67W, e la ricarica wireless da 50W

la versione PRO avrà una batteria da 4820 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 120W, e la ricarica wireless sempre da 50W.

Per quanto riguarda i colori, ce ne saranno almeno quattro per tutte le versioni (Pro e non) e in più uscirà una versione ad edizione limitata.

La cover sarà anche in pelle sintetica nel colore Distant Mountain Blue, ci sarà una versione Wilderness Green con cover in vetro e infine due colorazioni con cover in ceramica: Ceramic Black e Ceramic White.

Come sempre dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, prendete tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via