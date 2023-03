Xiaomi 13 Ultra il debutto sarebbe fissato ad aprile 2023

Xiaomi 13 Ultra sembra essere vicino al rilascio in Cina: secondo recenti rumors arriverà entro la fine di aprile 2023.

Se per voi gli Xiaomi 13 e 13 Pro non sono abbastanza adeguati per le vostre aspettative tecniche, probabilmente potreste fare un pensierino in futuro per il modello 13 Ultra.

Xiaomi 13 Ultra vicino al debutto: arriverà entro la fine di aprile 2023?

L’informatore cinese Wisdom Pikachu tramite i propri canali social ha diffuso la notizia che lo Xiaomi 13 Ultra sarà ufficialmente rilasciato entro la fine di aprile 2023.

Ovviamente quest’indiscrezione, che non è stata ancora confermata dall’azienda, riguarda solo il mercato cinese e non quello europeo (quindi italiano).

Il modello 13 Ultra si differenzierà dai modelli Pro non tanto per il sensore principale Sony IMX989 da 1 pollice che è presente su entrambi, ma da un nuovo teleobbiettivo.

Infatti la versione 13 Ultra monterà un teleobbiettivo periscopico Sony IMX858 che supporta lo zoom ottico 5x e lo zoom digitale 120x.

Altro miglioramento fotografico lo troveremo nel chip di elaborazione delle immagini (ISP) dedicato al modello 13 Ultra.

Infatti tramite nuove capacità di fotografia computazionale, Xiaomi utilizzerà algoritmi avanzati per ottimizzare la qualità dell’immagine, come sintesi multi-frame, algoritmi di riduzione del rumore, algoritmi anti-falsi colori, calibrazione del bilanciamento del bianco, ecc.

Questo permetterebbe di rendere l’immagine più chiara e naturale, quasi da raggiungere l’effetto della fotografia ottica tradizionale, ovvero reflex.

Sono parole importanti da parte dell’informatore, ma finché non ci saranno le recensioni non possiamo sapere quanto saranno veritiere.

Infine per i più curiosi lo Xiaomi 13 Ultra dovrebbe avere quest’altre caratteristiche principali:

Display curvo Samsung 2K E6,

Chipset Qualcomm Snapdragon 8 di seconda generazione

memoria interna con tecnologia UFS 4.0 e memoria ram con tecnologia LPDDR5X

supporto alla ricarica flash da 90 W

Fonte: Via (In Cinese)

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su TWITTER, su GOOGLE NEWS, FACEBOOK, Su Telegram per le Offerte e Coupon