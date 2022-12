Xiaomi 13 Ultra prime indiscrezioni sulle fotocamere

Secondo recenti rumors dalla Cina queste sarebbero le prime indiscrezioni sulle fotocamera del prossimo Xiaomi 13 Ultra: i dettagli trapelati.

Sappiamo che Xiaomi presto svelerà i nuovi modelli 13 e 13 Pro che rappresenteranno i nuovi top di gamma dell’azienda cinese per al meno i primi 6 mesi del 2023.

Ma sembra che oltre a questi due modelli uscirà pure la variante Ultra che come sappiamo incorpora caratteristiche fotografiche e di ricarica rapida ancora più evolute.

Xiaomi 13 Ultra: prime indiscrezioni sul comparto fotografico

L’informatore cinese Digital Chat Station ha raccolto le prime informazioni su questo Xiaomi 13 Ultra e le ha condivise con il proprio account weibo.

Le informazioni non sono molte ma qualche cosa di interessante è trapelata.

Lo Xiaomi 13 Ultra monterà una quadrupla fotocamera sulla scocca posteriore e il sensore primario sarà il Sony IMX989, grandezza 1″, già utilizzato sullo Xiaomi 12S Ultra.

La differenza tra questi due prodotti, è che il nuovo 13 Ultra utilizzerà la stabilizzazione Gimbal.

C’è poi la conferma della presenza dell’autofocus PDAF su tutti e quattro i sensori fotografici posteriori e la presenza del nuovo sensore dToF (Direct Time-of-Flight).

Lato design il 13 Ultra molto probabilmente manterrà l’isolo fotografica circolare come già visto sull’attuale Xiaomi 12S Ultra.

Al momento non ci resta che aspettare nuovi e più dettagliate informazioni su questo smartphone, che non sappiamo se arriverà o meno anche in Europa.

Fonte: Via