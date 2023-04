Xiaomi 13 Ultra questa è la data di lancio? Le caratteristiche complete

La presunta data di lancio del prossimo Xiaomi 13 Ultra è stata svelata: queste sono le caratteristiche hardware complete dello smartphone.

Giusto un paio di giorni fa abbiamo aggiornato un nostro precedente articolo indicando che lo Xiaomi 13 Ultra sarà presentato ufficialmente nel mese di aprile 2023 e arriverà pure in Europa con la sua versione Globale.

Xiaomi 13 Ultra: la presunta data di annuncio e le principale caratteristiche hardware

La data dell’annuncio in Cina

Oggi vi informiamo che sul web sono state diffuse le prime informazioni sul giorno dell’evento di presentazione.

Secondo quanto è trapelato lo Xiaomi 13 Ultra sarà presentato in Cina in data 18 aprile 2023 ore 19.00 locali.

La notizia proviene da un negozio Retail online cinese che indica questa data come quella di un prossimo evento mediatico di Xiaomi, che si presuppone sia l’annuncio del modello 13 Ultra.

Probabilmente per la presentazione Globale, quindi anche per il mercato italiano, dovremo attendere una o due settimane in più.

Le caratteristiche hardware

Inoltre dato che ormai siamo molto vicini alla presentazione del nuovo smartphone top di gamma, sono emersi i dettagli sulle caratteristiche hardware.

Punto di forza dello Xiaomi 13 Ultra sarà sicuramente il comparto fotografico, con quattro sensori posteriori da 50MP.

Ecco i dettagli completi qua sotto:

Display 6,74 pollici AMOLED E6, Quad HD (2K), frequenza di aggiornamento adattiva a 120Hz con tecnologia LTPO 4.0

Processore Snapdragon 8 Gen 2

Ram con tecnologia LPDDR5X

Memoria interna con tecnologia UFS 4.0

Fotocamera principale 50 MP, sensore Sony IMX989, 1″, stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS)

Sensore ultra grandangolare 50 MP, Sony IMX858

Zoom ottico 1 da 50 MP, Sony IMX858

Zoom ottico 2 da 50 MP, Sony IMX858

Connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, porta ad Infrarosso, Porta USB Type C di tipo 3.0 (novità assoluta?), scanner per le impronte digitali sotto il display, GPS etc

Batteria da 4900 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 90W, ricarica wireless a 50W

Scocca con certificazione IP68, resistente all’acqua e alla sporcizia in generale

Sistema operativo Android 13 con MIUI 14

Ovviamente considerato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via

