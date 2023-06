Xiaomi 13 Ultra recensione fotocamera per DXOMARK: attese disattese?

Lo Xiaomi 13 Ultra ha forse disatteso un po’ le aspettative? La recensione del comparto fotografico secondo DXOMARK non è trai i top 10 dei Cameraphone già in commercio.

Sembra che lo Xiaomi 13 Ultra non abbia impressionato i recensori del famoso sito DXOMARK, dato che non riesce a raggiungere neanche la top 10 nella classifica generale.

Si tratta di un opinione, ma DXOMARK è considerato tra i siti più autorevoli in questo campo.

Vediamo un riassunto della recensione.

Xiaomi 13 Ultra recensione DXOMARK: ecco perché avrebbe disatteso un po’ le attese

Va da subito detto che il top di gamma di Xiaomi ha un comparto fotografico principale di valore con la bellezza di quattro sensori da 50MP:

Principale: sensore da 50 MP da 1″, pixel da 1,6 μm, obiettivo con apertura f/1,9 e f/4,0, AF, OIS

Ultra grandangolare: sensore da 50 MP 1/2,51″, obiettivo con apertura f/1,8

Teleobbiettivo 1: sensore da 50 MP 1/2,51″, obiettivo con apertura f/1,8 equivalente a 75 mm

Teleobbiettivo 2: sensore da 50 MP 1/2,51″, obiettivo con apertura f/3.0 equivalente a 120 mm

Nonostante le fotocamere in questione lo Xiaomi 13 Ultra per DXOMARK è solo quattordicesimo nella classifica generale degli smartphone recensiti, con un punteggio generale di 140 punti.

Di fatto il telefono dell’azienda cinese è alla pari di un Google Pixel 7, di un Galaxy S23 Ultra per citare i più famosi.

Ma clamorosamente il 13 Ultra per DXOMARK fa peggio di ex smartphone top di gamma della stessa azienda, ovvero lo Xiaomi 11 Ultra che ottenne un punteggio di 141.

Per quanto riguarda i punteggi nei vari test il telefono di Xiaomi ottiene:

Scatti fotografici punti 138 (migliore in classifica 159)

Bokeh punti 65 (il migliore: 80 punti)

Anteprima immagini punti 72 (migliore 91 punti)

Zoom punti 147 (migliore 158 punti)

Registrazione video punti 137 (migliore 149 punti)

Sono sicuramente punteggi in generale elevati ma non riescono ad impressionare, e quindi il telefono non può essere considerato per DXOMARK un top 10.

DXOMARK ovviamente deve giustificare questi punteggi e lo fa elencando quali sono i pregi e i difetti dello Xiaomi 13 Ultra quando è stato recensito

Xiaomi 13 Ultra pregi e difetti comparto fotografico secondo DXOMARK

Pregi:

Qualità dell’immagine molto uniforme su tutta la gamma di zoom

Bilanciamento del bianco piacevole e neutro in foto e video

Gamma dinamica abbastanza ampia in foto

Discreto compromesso tra rumore di trama e rumore nella maggior parte delle condizioni di test

Autofocus video fluido e preciso

Buona esposizione del viso, anche in scatti notturni molto bui

Difetti:

Ritardo tra la pressione dell’otturatore e l’acquisizione

Colori troppo saturi in condizioni esterne

Compressione dei toni sui volti nelle scene ad alta gamma dinamica

Effetto alone a volte negli scatti all’aperto

Problemi di bilanciamento del bianco e transizione dell’esposizione a volte visibili nel video

Artefatti occasionali di integrità della scena sugli elementi in movimento nei video

Gli errori di segmentazione sono talvolta visibili nel bokeh

Se volete leggere la recensione completa, fatelo sul sito ufficiale DXOMARK.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon