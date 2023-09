Xiaomi 13T e 13T Pro: la nuova politica aggiornamenti Android migliorata è ufficiale

Dopo aver svelato la data ufficiale di lancio degli Xiaomi 13T e 13T Pro, oggi abbiamo la conferma che questi sono i primi smartphone che beneficeranno della nuova politica aggiornamenti Android.

Se siete interessati al mondo degli smartphone Xiaomi, vi confermiamo che in data 26 settembre 2023 saranno annunciati i nuovi 13T e 13T Pro.

Ma l’arrivo dei nuovi Xiaomi 13T e 13T Pro includono pure un miglioramento delle politiche di aggiornamento Android: ecco cosa cambia.

Xiaomi 13T e 13T Pro sono i primo smartphone ad implementare la nuova politica aggiornamenti Android

Per chi non lo sapesse fino a poco tempo fa Xiaomi garantisce per i suoi smartphone top di gamma 3 anni di supporto agli aggiornamenti del sistema operativo android, e 5 anni di supporto generale (patch sicurezza, bugs e funzionalità).

Ebbene con l’annuncio dei prossimi 13T e 13T Pro la situazione cambierà in meglio.

Infatti il direttore delle comunicazioni Xiaomi, Daniel Desjarlais, tramite il proprio account Twitter ha informato i potenziale consumatori che adesso gli anni di aggiornamento del sistema operativo passano da 3 a 4 anni.

Di fatto i 13T e 13T Pro che usciranno sul mercato il 26 settembre 2023 con Android 13 riceveranno aggiornamenti fino ad Android 17.

Resteranno inoltre i 5 anni di supporto software generale.

Quindi possiamo affermare che almeno per i prossimi top di gamma il supporto software di Xiaomi avrà la stessa durata degli attuali top di gamma e fascia alta di Samsung.

Sfortunatamente non sappiamo dirvi se questo cambiamento di politica di aggiornamenti Android coinvolgerà anche i precedenti smartphone top di gamma dell’azienda cinese, o riguarderà solo i dispositivi futuri.

Comunque rimane interessante notare che in generale sempre più produttori di smartphone terzi si adoperano per rendere più longevi i loro smartphone con un supporto software sempre più lungo.

Fonte: Via Twitter (X)

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon