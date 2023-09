Xiaomi 13T e 13T Pro prezzi Europa, Colori e hardware svelato

Questi dovrebbe essere i prezzi ufficiosi in Europa dei prossimi Xiaomi 13T e 13T Pro, oltre ai colori che saranno disponibili all’acquisto: i dettagli hardware.

Abbiamo ormai la certezza che Xiaomi lancerà i suo nuovi smartphone 13T e 13T Pro in Europa, e quindi anche in Italia, in data 26 settembre 2023.

L’azienda cinese però non ha ancora svelato ufficialmente i prezzi di vendita e altri dettagli come ad esempio le colorazioni.

Xiaomi 13T e 13T Pro questi saranno i prezzi in Europa, i colori e le differenze hardware

Prezzo e colori

Come già accennato la nuova serie sarà composta da due modelli lo Xiaomi 13T e il 13T Pro che dovrebbero avere una differenza di prezzo di circa 200 euro.

Infatti il 13T Pro dovrebbe costare in Europa 899 euro nella versione 12-256GB, mentre il 13T normale costerà 699 euro nella sua variante base da 8GB di ram e 256GB di rom.

Sottolineiamo che questi prezzi di vendita potrebbero variare leggermente in aumento in Italia, dato che il nostro paese ha una tassazione media più alta.

Per quanto riguarda invece la colorazioni disponibili, entrambi gli smartphone saranno acquistabili in una variante nera, una verde mare e una viola chiaro.

Ci si aspetta la classificazione IP68 per la scocca.

Differenze hardware e specifiche

Da quello che è trapelato di recente le differenze hardware tra il modello 13T e 13T Pro non saranno tantissime.

Per prima cosa ci si aspetta un chipset diverso:

MediaTek Dimensity 8200-Ultra per il 13T

MediaTek Dimensity 9200+ per la versione 13T Pro

Come accennato prima, la versione 13T avrà meno memoria ram rispetto al modello Pro.

La batteria su tutti e due gli smartphone sarà da 5000 mAh, ma la versione non pro avrà la ricarica rapida via cavo limitata a 67W mentre la versione Pro arriverà fino a 120W.

Sembra che non ci saranno differenze lato fotocamere:

sensore principale Sony IMX707 da 50 MP

un teleobiettivo da 50 MP

un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP

camera selfie da 20MP

Stabilizzazione ottica dell’immagine e ottimizzazione by LEICA

I due smartphone avranno sulla carta anche lo stesso display AMOLED da 6,67 pollici con una risoluzione di 2712 x 1220 pixel, frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una luminosità di picco di 2600 nit, oltre che protezione Gorilla Glass 5.

Vi ricordiamo che Xiaomi ha già annunciato che i prossimi 13T e 13T Pro godranno di 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 5 anni di supporto software.

Dato che entrambi i dispositivi saranno annunciati con Android 13 e MIUI 14, verranno aggiornati almeno fino ad Android 17.

Ovviamente dato che per il momento non tutte le informazioni in questione sono state ufficializzate da Xiaomi, vi preghiamo di prendere la notizia in questione con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon