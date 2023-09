Xiaomi 13T e 13T Pro ufficiali in Italia: prezzo e caratteristiche (differenze)

Ufficializzati in Italia i nuovi Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro: queste le loro caratteristiche (differenze) principali e il prezzo di vendita.

Oggi 26 settembre 2023 sono stati ufficializzati nel nostro paese gli Xiaomi 13T e 13T Pro, due smartphone che puntano alla fascia vicina a quella top di gamma con prezzi “relativamente” aggressivi.

I due smartphone hanno caratteristiche non troppo distanti tra loro, quindi ne analizziamo più che altro le differenze.

Xiaomi 13T e 13T Pro caratteristiche principali e differenze

Display e design

Esteticamente entrambe le versioni sono praticamente identiche, e hanno pure le stesse colorazioni.

E’ un design che riprende il Redmi K60 Ultra già visto in Cina, ovvero modulo rettangolare sulla scocca posteriore in alto a sinistra dedicato alle fotocamere principali, forellino in alto al centro per il sensore selfie, una leggera curvatura sul posteriore e un pannello frontale piatto.

La scocca è rifinita in pelle vegana nella colorazione blu, mentre nella colorazione nero e verde c’è il classico vetro protettivo Gorilla Glass.

Lateralmente i bordi sono rifiniti in alluminio.

I due smartphone hanno dimensioni pari a 162.2 x 75.7 x 8.5 mm e cambiano di peso a seconda se la scocca è rifinita in pelle (193 grammi) o in vetro (197 grammi).

C’è per entrambi anche la certificazione IP68, quindi sono resistenti all’acqua e alla sporcizia in generale.

Tutti e due gli smartphone serie Xiaomi 13T (Pro) montano un display AMOLED da 6.67 pollici di diagonale, con colorazione 68B a 12bit, risoluzione nativa 1,5K (2712 x 1220 pixel), frequenza di aggiornamento adattiva fino a 144Hz.

La frequenza di aggiornamento adattiva premette di cambiare la frequenza in 30Hz, 60Hz, 90Hz, 120Hz e 144Hz a seconda del tipo di utilizzo, per garantire fluidità e risparmio energetico.

Il pannello inoltre supporta l’HDR10+, il Dolby Vision, e ha una luminosità tipica di 1200 nits con una luminosità di picco di ben 2600 nits.

La protezione per il display è Gorilla Glass 5.

Sotto il display troviamo su entrambi gli smartphone uno scanner per le impronte digitali.

Processore e memorie

Qua incontriamo le prime differenze tra lo Xiaomi 13T e 13T Pro.

Infatti la versione 13T monta un chipset Mediatek Dimensity 8200 Ultra, un Octa-Core prodotto a 6nm con 8 CPU (1×3,1 GHz Cortex-A78 e 3×3,0 GHz Cortex-A78 e 4×2,0 GHz Cortex-A55) e GPU Mali-G610 MC6.

Invece la versione 13T Pro ha un chipset più potente, il Mediatek Dimensity 9200+, un Octa core prodotto a 4nm con 8 CPU (1×3,35 GHz Cortex-X3 e 3×3,0 GHz Cortex-A715 e 4×2,0 GHz Cortex-A510) e GPU Immortalis-G715 MC11.

Altra differenza la troviamo nella memoria ram.

Il modello 13T parte da 8GB e arriva a massimo 12GB, invece il modello 13T Pro parte da 12GB e arriva fino a ben 16GB, tutte memorie LPDDR5.

Per quanto riguarda la memoria interna lo Xiaomi 13T ha al massimo 256GB di rom con tecnologia UFS 3.1, mentre lo Xiaomi 13T Pro parte da 256GB e raggiunge fino a 1TB di memoria interna con tecnologia UFS 4.0.

Multimedialità

Nel comparto multimediale tra modello 13T e 13T Pro troviamo solo una differenza: la versione Pro può registrare video in 8K, mentre la normale solo in 4K.

Il comparto fotografico posteriore è identico tra i due modelli:

Principale da 50MP, f/1,9, 24 mm (grandangolo), 1/1,28″, 1,22 µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1,9, 50 mm

Teleobbiettivo da 50MP, 1/2,88″, 0,61 µm, PDAF, OIS, zoom ottico 2x

Ultra Grandangolare da 12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06″, 1.12μm

Frontalmente la fotocamera selfie utilizza un sensore da 20 MP, f/2.2, (ampio), 0,8 µm che può registrare video in 1080p.

Il comparto fotografico di entrambi gli smartphone è ottimizzato e personalizzato da LEICA.

Su tutti e due i telefoni troviamo l’audio stereo, ma è assente il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

Connettività quasi identica tra i due dispositivi: non c’è il Wi-Fi 7 sul modello non Pro

Per il resto troviamo:

Connessione 5G Dual Sim (Sim + eSIM)

Wifi 6E o Wifi 7 (solo Pro) tripla banda

Bluetooth 5.4

Porta ad infrarossi

GPS (L1+L5), GLONASS (G1), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5), BDS

Chipset NFC

Porta USB Type C 2.0

Batteria e sistema operativo

Tutti e due gli smartphone godono della stessa batteria interna da 5000 mAh, ma la ricarica rapida cambia.

Lo Xiaomi 13T infatti gode di una ricarica rapida via cavo massima di 67W, mentre il modello 13T Pro arriva fino a 120W.

Di fatto il modello 13T secondo il produttore ricarica la batteria da zero a cento in 42 minuti, mentre la versione 13T Pro fa lo stesso lavoro in appena 19 minuti.

Non è presente la ricarica wireless.

Come sistema operativo i nuovi smartphone di Xiaomi escono sul mercato con Android 13 e interfaccia MIUI 14.

Per entrambi i dispositivi l’azienda cinese garantirà 4 anni di aggiornamento del sistema operativo (quindi fino ad Android 17) e 5 anni di supporto software (sicurezza, funzionalità e correzione bugs)

Prezzo e disponibilità in Italia degli Xiaomi 13T e 13T Pro

I nuovi smartphone sono già disponibili all’acquisto in Italia sullo store ufficiale o tramite rivenditori autorizzati a questi prezzi di listino:

Xiaomi 13T 8/256 prezzo: 699,90 euro

Xiaomi 13T Pro 12/256 GB prezzo: 799,90 euro

Xiaomi 13T Pro 12/512 GB prezzo: 899,90 euro

Xiaomi 13T Pro 16GB/1TB prezzo: 999,90 euro

