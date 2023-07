Xiaomi 13T Pro compare su GeekBench: svelato il chipset utilizzato

Il famoso Benchmark GeekBench ha inserito nel proprio database un test del prossimo Xiaomi 13T Pro svelandone di fatto il chipset utilizzato: ecco i dettagli.

Sono ormai alcune settimane che si parla dell’arrivo di un nuovo dispositivo di fascia Alta (molto vicino a quella top di gamma) in casa Xiaomi.

Infatti l’azienda cinese starebbe lavorando alle varianti T dei propri modelli 13.

Xiaomi 13T Pro individuato su GeekBench: ecco il chipset che utilizzerà

Ebbene nel database di GeekBench è comparto il nuovo smartphone numero di modello 23078PND5G, che è proprio lo Xiaomi 13T Pro.

Il Benchmark svela che questo smartphone utilizzerà il chipset Dimensity 9200+ di Mediatek, chipset annunciato giusto un mese fa e già montato su due smartphone al momento venduti solo in Cina: iQOO Neo 8 Pro e Vivo X90s.

Si tratta di un Octa-Core con processo produttivo a 4nm, (1×3.35 GHz Cortex-X3 & 3×3.0 GHz Cortex-A715 & 4×2.0 GHz Cortex-A510) e GPU Immortalis-G715 MC11.

Di fatto lo Xiaomi 13T Pro potrebbe essere il primo smartphone globale a debuttare con questo chipset.

GeekBench afferma inoltre che lo smartphone testato ha 16GB di ram e funziona con Android 13.

Per i più curiosi questo 13T Pro ha ottenuto un punteggio di 1289 in modalità single-core, e un punteggio di 3921 in modalità multi-core.

Ovviamente non essendo ancora un prodotto finito, il punteggio potrebbe variare.

Considerate le specifiche svelate da GeekBench, si presume che il prossimo Xiaomi 13T Pro sarà giusto un rebrand internazionale del prossimo Redmi K60 Ultra che dovrebbe essere annunciato presto in Cina.

Visto l’abbinamento si presume che lo smartphone avrà un display Amoled con frequenza di aggiornamento a 144Hz, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120W, un comparto fotografico con supporto LEICA e potrebbe avere un prezzo di listino intorno agli 800-900 euro in Europa.

Alcuni rumors infatti affermano che lo Xiaomi 13T Pro sarà annunciato a livello globale il primo settembre di quest’anno.

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon