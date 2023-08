Xiaomi 13T Pro immagini render ufficiosi svelano il design definitivo

Queste immagini render ufficiose svelerebbero il design definitivo del prossimo Xiaomi 13T Pro, ovvero la versione internazionale del Redmi K60 Ultra.

Per chi non lo sapesse ancora Xiaomi ha presentato in Cina qualche giorno fa il Redmi K60 Ultra, che secondo i più recenti rumors dovrebbe rinominarsi a livello internazionale nello Xiaomi 13T Pro.

Oggi sul web sono state svelate le prime immagini render dello smartphone.

Xiaomi 13T Pro: questo dovrebbe essere il design definitivo

Le immagini diffuse sul web riprendono lo Xiaomi 13T Pro nei colori nero e blu, ma non sappiamo se queste saranno le uniche colorazioni disponibili al momento delle vendita.

I render mostrano chiaramente un’isola quadrata in alto sinistra della scocca posteriore dove risiederebbe il sensore fotografico principale da 50 MP (Sony IMX707), un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3x, ed infine la fotocamera ultra grandangolare da 13 MP.

Frontalmente possiamo notare il presunto display OLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e risoluzione nativa 1220p.

In alto al centro del display c’è il forellino che ospiterebbe la fotocamera anteriore dedicata ai selfie con un sensore da 20MP.

Considerato che lo Xiaomi 13T Pro sarà probabilmente la versione internazionale del Redmi K60 Ultra, troviamo pure lo stesso chipset Mediatek Dimensity 9200+.

Al chipset saranno affiancati fino a 16GB di ram e fino a 1TB di memoria interna (non espandibile).

Dalle immagini possiamo notare l’assenza del jack da 3.5mm, ci saranno gli altoparlanti stereo, e la scocca potrebbe essere certificata IP68.

Come il Redmi K60 Ultra, pure questo 13T Pro dovrebbe essere alimentato da una batteria interna da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 120W.

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, sappiamo solo da un precedente rumors che lo Xiaomi 13T Pro potrebbe essere annunciato già il primo settembre di quest’anno.

Prezzi ancora da definirsi, ma si pensa che avrà un prezzo di listino in Europa intorno agli 899 euro.

Fonte: Via

