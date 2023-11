Xiaomi 13T (Pro) prezzo Black Friday anticipato: ecco il risparmio

Gli Xiaomi 13T e 13T Pro grazie al prezzo con Coupon Black Friday Anticipato godono di un consistente sconto sul prezzo di listino: ecco dove trovare l’offerta.

Come sapete il Black Friday originale, il giorno delle offerte è il 24 novembre 2023, ma potete fin da oggi godere di uno sconto molto simile (o magari migliore) senza il problema dell’ingorgo delle spedizioni.

In offerta vi segnaliamo gli Xiaomi 13T e 13T pro ultimi arrivati in casa Xiaomi: non li conoscete? Queste sono le loro caratteristiche principali (con differenze).

Xiaomi 13T e 13T Pro il coupon Black Friday Anticipato taglia il prezzo: l’offerta

Vi ricordo che lo Xiaomi 13T ha un prezzo di listino base di 699 euro (versione 8-256GB), mentre la versione 13T Pro ha un prezzo di listino da 899 euro (versione 12-512GB).

Potete risparmiare oltre il 40% sul prezzo di listino con queste offerte.

Lo Xiaomi 13T 8-256GB, vari colori, può essere acquistato da 421 euro IVA e spedizione inclusa seguendo queste indicazioni:

inserite in carrello lo smartphone del colore che preferite da questo questo LINK: https://ebay.us/1iIqLq.

applicate il Coupon NOVEDAYS nella sezione checkout del sito Ebay Italia, prima di effettuare il pagamento

nella sezione checkout del sito Ebay Italia, prima di effettuare il pagamento effettuate l’eventuale pagamento nelle forme previste.

Invece lo Xiaomi 13T Pro 12-512GB, colore vari colori, può essere acquistato al prezzo di 602 euro IVA e spedizione inclusa seguendo queste indicazioni:

inserite in carrello lo smartphone del colore che preferite da questo questo LINK: https://ebay.us/WtA7eV.

applicate il Coupon NOVEDAYS nella sezione checkout del sito Ebay Italia, prima di effettuare il pagamento

nella sezione checkout del sito Ebay Italia, prima di effettuare il pagamento effettuate l’eventuale pagamento nelle forme previste.

Infine se volete la versione premium con 16GB di ram e 1TB di memoria interna, lo potete acquistare al prezzo di 683,80 euro IVA e spedizione inclusa (VS 999 euro listino) tramite queste indicazioni:

inserite in carrello lo smartphone da questo questo LINK: https://ebay.us/a39OFn.

applicate il Coupon NOVEDAYS nella sezione checkout del sito Ebay Italia, prima di effettuare il pagamento

nella sezione checkout del sito Ebay Italia, prima di effettuare il pagamento effettuate l’eventuale pagamento nelle forme previste.

Dove cercare altre offerte?

Attenzione! Nel caso i prodotti in questione siano esauriti o ci siano cambiamenti di prezzi, potete cercare altre offerte inserendo il nome dello smartphone che preferite tramite questo LINK https://ebay.us/3DJOSV e applicare sempre il coupon NOVEDAYS che garantisce il 15% di sconto alla cassa.

Vi ricordiamo che potete vedere la nostra sezione Offerte, ma per tutte le novità (alcune anche esclusive) vi consigliamo di seguire il nostro canale TELEGRAM.

Dettagli sui dispositivi, garanzia, spedizione e coupon

Tutti gli smartphone in questione sono NO BRAND, quindi non ci sono applicazioni installate nel software da parte degli operatori telefonici.

I dispositivi sono Globali, ovvero ha rom ufficiale con aggiornamenti OTA, ci sono i servizi e le applicazioni Google già installate, c’è il supporto al multilingua (italiano compreso), supporto alla connessione LTE 4G banda 20 e 5G con bande Italia, il caricabatteria ha presa Europa.

E’ spedito da magazzino Italia con consegna stimata in 3-10 giorni lavorativi a seconda del rivenditore.

La garanzia è quella di 2 anni da parte di Xiaomi Europa e di due anni Italia da parte del rivenditore.

Oltre a questo l’acquirente ha tempo 14-30 giorni per effettuare un eventuale rimborso/reso (a seconda del rivenditore), e il compratore/venditore (a seconda del rivenditore) paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto.

Il coupon NOVEDAYS ha queste regole:

Valore Coupon: 15%

Spesa Minima: 20 euro

Sconto max ottenibile per ogni utilizzo: 75€

Numero max di utilizzi per utente: 2

Sconto max totale ottenibile per utente: 150€

Fine promo: 19 novembre 2023 ore 23:59

Acquisti tramite carta di credito/debito o PayPal

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione

