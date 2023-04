Xiaomi 13T Pro prime informazioni sul chipset utilizzato

Le prime informazioni sul futuro Xiaomi 13T Pro compaiono online: ecco i dettagli sul presunto chipset che verrà utilizzato.

Nel database degli IMEI dedicato agli smartphone Xiaomi è comparso da un paio di giorni un nuovo dispositivo.

Xiaomi 13T Pro compare il suo IMEI in un database: alcuni rumors sul chipset

Questo smartphone ha seriale 23078PND5G e secondo gli esperti dovrebbe trattarsi del prossimo Xiaomi 13T Pro.

Il numero “2307″ che compone la parte iniziale dell’IMEI starebbe a significare il mese e l’anno in cui il prodotto dovrebbe essere pronto.

Infatti il numero 23 starebbe a significare l’anno 2023, mentre il numero 07 indicherebbe il mese di riferimento, ovvero luglio.

Ovviamente questa potrebbe essere la data di fine test aziendale o l’inizio della produzione di massa, quindi il rilascio effettivo sul mercato potrebbe avvenire solamente dopo un certo periodo di tempo (fino ad un paio di mesi d’attesa).

Pensiamo ad esempio agli Xiaomi 12T che sono usciti sul mercato lo scorso anno durante il mese di ottobre, e come sappiamo gli Xiaomi 13T Pro dovrebbero essere i loro diretti successori.

Infine secondo recenti rumors i nuovi 13T potrebbero utilizzare il nuovo chipset top di gamma sviluppato da Mediatek, ovvero il Dimensity 9200.

Il Dimensity 9200 è un chipset dalle prestazioni abbastanza vicine a quelle dell’attuale Snapdragon 8 Gen 2, come si può vedere dalla recente classifica su AnTuTu.

Si tratterebbe comunque di un passo in avanti rispetto allo Snapdragon 8 Plus Gen 1 attualmente utilizzato sugli Xiaomi 12T Pro.

Ovviamente per il momento non abbiamo ancora informazioni ufficiali in merito.

Vi preghiamo quindi di prendere tutte queste notizie con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su TWITTER, su GOOGLE NEWS, FACEBOOK, Su Telegram per le Offerte e Coupon