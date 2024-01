Xiaomi 13T Pro si aggiorna ad HyperOS in Europa: il change-log

Lo Xiaomi 13T Pro sta ricevendo l’aggiornamento HyperOS Globale in Europa, addio alla MIUI: ecco il change-log ufficiale.

Segnaliamo ai possessori di uno Xiaomi 13T Pro che nei prossimi giorni potrebbero iniziare a ricevere l’aggiornamento alla nuova versione software HyperOS basata su Android 14.

L’azienda cinese ha infatti iniziato a rilasciare l’aggiornamento tramite la classica modalità OTA (over the air) in Europa.

Xiaomi 13T Pro si aggiorna alla HyperOS basata su Android 14: i dettagli da conoscere

Per la precisione lo smartphone sta ricevendo il nuovo firmware seriale stabile e finale (per tutti e non solo per i beta tester) 1.0.3.0.UMLEUXM dal peso di circa 5.8GB.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, controllate manualmente nel centro aggiornamenti del vostro Xiaomi 13T Pro in impostazioni->info sistema->Versione.

Per accelerare i tempi dell’aggiornamento potreste anche cambiare la Regione da Italia a San Marino (impostazioni aggiuntive), e dopo l’aggiornamento tornare regione Italia.

Considerato che si tratta comunque di una nuova versione del sistema operativo, prima di aggiornare vi consigliamo di:

effettuare un backup completo, o dei dati più importanti salvati sul vostro Xiaomi 13T Pro liberare spazio nella memoria interna se necessario (almeno 6-7GB in questo caso) iniziare a scaricare e installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

HyperOS per Xiaomi 13T Pro: il change-log ufficiale delle novità

Per chi pensa che la nuova HyperOS sia uno stravolgimento, vi diciamo subito di no: è una versione con un aspetto leggermente migliorato con alcune nuove funzionalità, ma comunque non ci si allontana molto dalla precedente MIUI 14.

Potete farvi un idea dei cambiamenti tramite il change-log ufficiale:

Sistema

Aggiornata la patch di sicurezza Android a dicembre 2023. Aumentata la sicurezza del sistema.

Rifacimento completo

Il rifacimento completo di Xiaomi HyperOS ottimizza le prestazioni per i singoli dispositivi.

L’adeguamento dinamico della priorità dei thread e la valutazione dinamica del ciclo di attività consentono un’ottimale prestazione ed efficienza energetica. Il framework di rendering a basso consumo energetico migliora le prestazioni e rende le animazioni più fluide.

L’integrazione SOC consente una più fluida allocazione delle risorse hardware e una priorità dinamica della potenza di calcolo.

La tecnologia di aggiornamento dello storage rende il tuo dispositivo veloce per molto più tempo attraverso la deframmentazione intelligente.

La selezione intelligente della rete rende la tua connessione più fluida in ambienti di rete scadenti.

Il motore di selezione del segnale intelligente regola dinamicamente il comportamento dell’antenna per migliorare la stabilità del segnale.

Estetica vibrante

L’estetica globale trae ispirazione dalla vita stessa e cambia il modo in cui il tuo dispositivo si presenta e si sente.

Il nuovo linguaggio di animazione rende le interazioni con il tuo dispositivo complete e intuitive.

I colori naturali portano vivacità e vitalità in ogni angolo del tuo dispositivo.

Il nostro nuovissimo font di sistema supporta più sistemi di scrittura.

L’app Meteo ridisegnata non solo ti fornisce informazioni importanti, ma ti mostra anche come si sente fuori.

Le notifiche si concentrano su informazioni importanti, presentandotele nel modo più efficiente.

Ogni foto può sembrare un poster d’arte sulla tua schermata di blocco, arricchita da vari effetti e rendering dinamico.

Le nuove icone della schermata Home aggiornano gli elementi familiari con nuove forme e colori.

La nostra tecnologia di rendering multipla interna rende le immagini delicate e confortevoli in tutto il sistema.

Il multitasking è ora ancora più semplice e conveniente con un’interfaccia multi-finestra aggiornata.

