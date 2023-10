Xiaomi 13T recensione fotocamera: per DxOMARK se la cava

Il nuovo smartphone di fascia alta Xiaomi 13T è stato recensito dal sito specializzato DxOMARK: il comparto fotocamera se la cava. Ecco i dettagli più importanti.

A distanza da pochi giorni dall’annuncio ufficiale degli Xiaomi 13T, DxOMARK ha già presentato la propria recensione sul comparto fotografico dello smartphone, classificandolo tra i primi 10 nella sua fascia di prezzo.

Vediamo di conoscere qualche dettaglio in più

Xiaomi 13T recensito da DxOMARK: il comparto fotografico è di buon livello per la fascia di prezzo

Va ricordato che le fotocamere utilizzate dal 13T sono identiche a quelle del 13T Pro, cambia solo il chipset utilizzato quindi potrebbe esserci qualche differenza a livello di ISP.

Troviamo infatti:

Fotocamera principale: sensore da 50 MP 1/1,49″, pixel da 1,0 µm, obiettivo con apertura f/1,8 equivalente a 23 mm, PDAF, OIS

Ultra Grandangolare: sensore da 12 MP 1/3,06″, pixel da 1,12 µm, obiettivo con apertura f/2,2 equivalente a 15 mm, campo visivo di 120˚

Teleobbiettivo: sensore da 10 MP 1/3,75″, pixel da 1,0 µm, obiettivo con apertura f/2,0 equivalente a 75 mm, PDAF, OIS, zoom ottico 3,2x

Ebbene lo Xiaomi 13T ottiene un punteggio complessivo di 123 punti, classificandosi per DxOMARK al 9 posto per gli smartphone di fascia alta, e al 60esimo posto nella classifica generale di tutti gli smartphone recensiti.

Si tratta di fatto di un dispositivo che non può essere classificato come Camera-phone, ma per l’utente medio senza grosse pretese può fornire dei risultati di buon livello.

Paragonandolo con altri smartphone dell’azienda cinese, il 13T fa peggio dello Xiaomi 13 (130 punti) e dello Xiaomi 12T Pro e Xiaomi 12 Pro (129 punti), che avevano però prezzi di lancio più alti.

Fa decisamente meglio però rispetto al suo predecessore, lo Xiaomi 12T che a suo tempo si era fermato a soli 115 punti.

A livello di punteggi specifici questi sono i risultati dello Xiaomi 13T per DxOMARK:

Scatti fotografici punti 121 (migliore in classifica 159)

Bokeh punti 65 (il migliore: 80 punti)

Anteprima immagini punti 65 (migliore 91 punti)

Zoom punti 101 (migliore 158 punti)

Registrazione video punti 132 (migliore 158 punti)

Come potete vedere punto forte lato multimedialità dello Xiaomi 13T rispetto al suo prezzo di listino sembra essere lo Zoom e la registrazione video superiori alla media.

Il resto del punteggi indica che lo smartphone è più che adeguato alla sua fascia di prezzo.

DxOMARK ha individuato più nello specifico i punti di forza e i difetti dello Xiaomi 13T

PRO:

Buona esposizione e gamma dinamica abbastanza ampia, soprattutto alla luce del giorno e in interni

Messa a fuoco automatica veloce e precisa, soprattutto in condizioni di luce intensa in modalità foto

Buon compromesso texture/rumore, soprattutto in condizioni di luce intensa e in interni

I colori sono piacevoli e vivaci in modalità video in condizioni di luce intensa e in interni

Stabilizzazione video efficace

Contro:

Instabilità dell’esposizione video

Il bilanciamento del bianco non viene eseguito sempre bene

Livelli di rumore elevati, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione

Differenze di nitidezza tra fotogrammi ed effetto sobbalzo nei video con movimento

Artefatti come ombreggiatura delle lenti, spostamento della tonalità vicino alla saturazione e frange di colore

Se volete leggere la recensione completa, potete leggerla in inglese su DXOMARK

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon