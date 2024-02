Xiaomi 14 c’è la data di annuncio ufficiale per l’Italia

Ecco la data di annuncio dei prossimi Xiaomi 14 che saranno venduti anche in Italia: l’azienda però non specifica quali modelli.

Finalmente c’è una data ufficiale su quando effettivamente gli Xiaomi 14 saranno acquistabili anche in Italia, dopo la loro commercializzazione in Cina a fine dicembre 2023.

La presentazione avverrà poco prima dell’inizio del MWC 2024 a Barcellona tramite un evento online.

Xiaomi 14 ecco la data di presentazione per l’Italia e il resto d’Europa

Ebbene la serie 14 sarà ufficializzata per il mercato globale (Italia inclusa) a partire dal 25 febbraio 2024 ore 15.00 Italiane tramite un evento mediatico che si potrà seguire pure online.

Oltre alla commercializzazione della versione Base, e forse di quella Pro (quest’ultima potrebbe rimanere disponibile solo per il mercato Cinese) in tale data potrebbe essere presentata pure la versione Ultra.

Si prevede che lo Xiaomi 14 Ultra utilizzerà quattro fotocamere da 50 MP con un sensore principale Sony LYT-900 dotato di un’apertura variabile f/1.6-f/4.0 più veloce rispetto al sensore variabile con apertura lenti f/1.9 – f/4.0 del precedente Xiaomi 13 Ultra.

Altro prodotto che potrebbe essere annunciato, ma di questo non abbiamo nessuna certezza, potrebbe essere il nuovo Xiaomi Pad 7.

Per adesso quindi non ci resta che aspettare la data ufficiale dell’evento o eventuali nuove informazioni pubblicitarie da parte dell’azienda cinese nei prossimi giorni per avere più dettagli generali su cosa aspettarci il 25 febbraio 2024.

