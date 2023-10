Xiaomi 14 data ufficiale di lancio in Cina con HyperOS al debutto!

Xiaomi 14 ha la sua data di annuncio ufficiale in Cina e farà il suo debutto con la nuova versione software HyperOS che sostituirà la MIUI: i dettagli

Sapevamo da precedenti rumors che Xiaomi era intenzionata a lanciare prima del previsto il suo prossimo smartphone top di gamma, e oggi finalmente abbiamo la data ufficiale di lancio del prossimo Xiaomi 14.

Xiaomi 14 questa è la data ufficiale di presentazione in Cina: verrà lanciato con il software HyperOS

Ebbene lo Xiaomi 14 sarà annunciato in Cina in data 26 ottobre 2023 in un evento medicato che si terrà alle ore 19.00 locali.

Si presume che l’azienda cinese presenterà due smartphone: la versione base e quella PRO.

Inoltre è stato nuovamente confermato l’annuncio ufficiale della nuova versione software HyperOS che di fatto sostituirà la MIUI 15.

Quest’ultima sarà disponibile con futuri aggiornamenti anche per gli smartphone Xiaomi, Redmi e Poco già usciti sul mercato.

Altra grande novità sarà il comparto fotografico.

Xiaomi infatti ha certificato che i nuovi smartphone utilizzeranno un sistema ottico di nuova generazione.

Quest’ultimo utilizzerà un nuovo sensore professionale d’immagine ad alta dinamicità, grazie all’apertura variabile sviluppato in collaborazione con Leica.

Tra gli altri componenti hardware possiamo ricordare le principali caratteristiche che ci aspettiamo da questi Xiaomi 14 e 14 Pro:

Chipset Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm

Fino a 16GB di ram e 1TB di memoria interna (relegati alla versione PRO)

Ricarica rapida via cavo da 90W per la versione base e fino a 120W per la versione PRO

Colori: nero, bianco o verde e l’opzione base avrà anche una verniciatura rosa

Non sappiamo quando gli Xiaomi 14 e 14 Pro saranno annunciati anche per il mercato Globale.

E’ probabile che il lancio in Europa e quindi anche in Italia sarà posticipato nelle prime settimane del 2024.

