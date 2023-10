Xiaomi 14 e 14 Pro arriveranno molto prima? La presunta data svelata

Secondo recenti rumors i prossimi Xiaomi 14 e 14 Pro saranno annunciati in Cina molto prima rispetto a quanto accaduto ai precedenti Xiaomi 13: ecco la presunta data.

Per chi non se lo ricordasse gli Xiaomi 13 e 13 Pro furono presentati in Cina dall’azienda a dicembre 2022 per iniziare la commercializzazione in Europa solo a febbraio 2023.

Oggi nuove indiscrezioni affermano che gli Xiaomi 14 (Pro) saranno presentati prima rispetto a quanto ci si poteva aspettare, ovvero a dicembre 2023.

Xiaomi 14 e 14 Pro svelata la presunta data di annuncio: arriveranno molto prima del previsto?

Qualcomm presenterà il suo nuovo chipset top di gamma Snapdragon 8 Gen 3 un po’ prima rispetto al quanto accaduto l’anno scorso per il chipset Snapdragon 8 Gen 2, e lo dovrebbe fare in un evento mediatico alle Hawaii tra il 24 il 26 ottobre 2023.

Sembra che Xiaomi appena sarà annunciato il nuovo Snapdragon 8 Gen 3 abbia deciso di voler presentare immediatamente la nuova serie di smartphone top di gamma in Cina.

Secondo i rumors quindi gli Xiaomi 14 e 14 Pro verranno presentati in data 27 ottobre 2023.

Considerato che gli Xiaomi 13 e 13 Pro sono stati annunciati a dicembre 2022, l’azienda pare che abbia molta fretta anticipando di quasi 2 mesi il presunto lancio dei nuovi telefoni.

I prossimi Xiaomi 14 e 14 Pro secondo i più recenti rumors si presenteranno con un design rinnovato.

Prevista una scocca con materiali in titanio, la possibilità di sfruttare anche la connessione satellitare per i messaggi di emergenza, una ricarica rapida più veloce, una batteria più longeva.

Gli smartphone continueranno a sfruttare la partnership con il marchio LEICA con tre fotocamere per tre lunghezze focali differenti, e probabilmente usciranno con Android 14 e la nuova interfaccia MIUI 15.

Considerato che in Cina entrambi gli smartphone sono stati già certificati da alcuni enti, e che la produzione di massa sembra essere già iniziata la probabilità che la serie possa uscire a fine ottobre 2023 non sembra essere così improbabile.

Ovviamente dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere la notizia con il giusto distacco intellettuale.

Fonte: Via

