Xiaomi 14 e 14 Pro le vendite sono già un successone in Cina

Le prime vendite dello Xiaomi 14 e 14 Pro sono impressionanti rispetto al precedette Xiaomi 13: ecco i primi dettagli ufficiali rilasciati dall’azienda cinese.

Di solito quando Xiaomi presenta uno smartphone nel proprio paese, soprattutto di fascia top di gamma, termina molto velocemente le prime scorte iniziali.

I primi dati ufficiali dell’azienda affermano che i nuovi Xiaomi 14 e 14 Pro hanno avuto una richiesta record.

Xiaomi 14 e 14 Pro molto più richiesti al lancio rispetto ai precedenti Xiaomi 13: vendite con i primi dati record

Nella prima vendita lampo dei modelli 14 e 14 Pro l’azienda cinese ha di fatto registrato un nuovo record di richieste: in appena 4 ore tutti i dispositivi disponibili sono stati venduti.

Ma la cosa più sorprendente è stata la calca iniziale di richieste online: nei primi 5 minuti sono state 6 volte quelle avvenute lo scorso anno con la presentazione degli Xiaomi 13 e 13 Pro.

Sfortunatamente l’azienda non ha svelato l’esatto numero di smartphone venduti, quindi non sappiamo quanto era grande la disponibilità per i consumatori cinesi.

L’hype sugli Xiaomi 14 e 14 Pro sicuramente è grande considerato che uno dei primi smartphone al mondo ad utilizzare il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Quest’ultimo infatti offre prestazioni al momento ineguagliabili tra i chipset dedicati ai dispositivi Android.

Oltre a questo l’azienda ha presentato il nuovo sistema operativo HyperOS basato su Android 14 che di fatto sostituisce la MIUI,

HyperOS sarà di fatto il software di base di Xiaomi per tutto i suo ecosistema hardware compresi dispositivi smart home, Smart TV e addirittura automobili elettriche.

Comunque se volete conoscere qualche dettaglio in più sui nuovi Xiaomi 14 e 14 Pro, queste sono le loro caratteristiche principali.

I due smartphone probabilmente arriveranno in Europa solo nelle prime settimane del 2024.

