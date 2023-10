Xiaomi 14 e 14 Pro ufficiali: caratteristiche principali e prezzo (in Cina)

I nuovi top di gamma Xiaomi 14 e 14 Pro sono ufficiali in Cina: ecco le caratteristiche principali (differenze) e il prezzo di vendita in Cina.

Come confermato da un banner pubblicitario qualche giorno fa, oggi 26 ottobre 2023 sono stati presentati ufficialmente in Cina i nuovi Xiaomi 14 e 14 Pro.

I dispositivi saranno in vendita a breve nel paese asiatico, mentre per la disponibilità in Europa bisognerà aspettare ancora un po’.

Xiaomi 14 e 14 Pro ufficiali: le differenze tra le caratteristiche dei due dispositivi

Display e design

La prima differenza tra i due dispositivi è il display.

Infatti sul modello 14 Pro troviamo un pannello pannello OLED LTPO da 6,73 pollici di diagonale con risoluzione nativa 1440 x 3200 pixel, profondità di colori a 12 bit e con frequenza di aggiornamento adattiva di 120Hz.

Punto forte del display è la luminosità di picco: raggiunge la bellezza di 3000 nits sotto la luce diretta del sole.

Il display con cornici ridotte a meno di 1.72mm nella parte più spessa (quella inferiore) viene protetto da tecnologia Xiaomi Longjing Glass.

Invece il modello 14 standard ha lo stesso pannello OLED LTPO, con le stesse caratteristiche già elencante precedentemente, ma più piccolo da 6.36 pollici di diagonale con risoluzione nativa 1200 x 2670 pixel.

Entrambi i display inoltre sono certificati HDR10+ e Dolby Vision.

Sotto il display troviamo anche lo scanner per le impronte digitali.

I due nuovi smartphone mostrano un design simmetrico, con una scocca in in vetro o pelle (solo versione base) si rastremano leggermente all’estremità.

Posteriormente l’isola della fotocamera si trova su una lunetta in metallo rifinita con una struttura a chiodo parigino che riprende il colore o ne usa uno abbinato diverso.

La scocca laterale del modello 14 Pro è in Titanio (edizione speciale) o alluminio mentre quella del modello base è sempre in alluminio.

Lo Xiaomi 14 Pro ha dimensioni pari a 161.4 x 75.3 x 8.5 mm per 223 grammi di peso, mentre il modello non Pro ha dimensioni pari a 152.8 x 71.5 x 8.2 mm per 188 grammi di peso.

Entrambi gli smartphone sono certificati IP68, quindi sono protetti da acqua e sporcizia in generale.

Lo Xiaomi 14 sarà venduto nelle colorazioni Black, Silver, Pink, Green, mentre il 14 Pro nei colori Black, Silver, Titanium, Green.

Processore e memoria

Tutti e due gli smartphone montano il nuovo e potente chipset Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 con processo produttivo a 4nm.

Si tratta di una chipset Octa-Core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 5×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) con GPU Adreno 750.

Al chipset vengono affiancati da 8 a 16GB di ram per la versione non Pro, mentre la versione Pro parte da 12GB fino a 16GB con tecnologia LPDDR5.

La memoria interna parte su entrambi i modelli da 256GB e raggiunge 1TB con tecnologia UFS 4.0.

Va sottolineato che non è presente lo slot per l’espansione di memoria tramite microSD.

Multimedialità

Lato multimedialità i due smartphone utilizzano gli stessi sensori ma ci sono alcune piccole variazioni tra la versione Pro e quella base:

Sensore Principale Light Nunter 900″ con un obiettivo Leica Summilux da 50 MP, apertura lenti variabile f/1.4-f/4.0, 23 mm (largo), 1/1.31″, 1.2μm, doppio pixel PDAF, AF laser, OIS ( la versione Normale ha un apertura lenti f/1.6 fissa )

) Teleobiettivo da 50 MP, f/2.0, 75 mm, PDAF (10 cm – ∞) , OIS, zoom ottico 3,2x

Ultra Grandangolare 50 MP, f/2,2, 14 mm, 115˚, AF (autofocus solo per la versione PRO)

In sostanza la fotocamera principale è circa il 44% più piccolo del sensore da 1 pollice del utilizzato nello Xiaomi 13 Pro dell’anno scorso, ma questo nuovo obiettivo è circa l’80% più luminoso quindi garantisce prestazioni in scarsa luminosità pari o superiori.

Il teleobbiettivo da 75mm sembra essere lo stesso dello Xiaomi 13 Pro ed è in grado di scattare foto ravvicinate fino a 10cm, scatta foto 40 MP e in modalità ritratto da 50 MP.

Infine la terza fotocamera Ultra grandangolare ha anche funzionalità macro per scatti da 5cm.

Per scattare foto selfie è presente su entrambi gli smartphone un sensore da 32 MP.

Gli smartphone sono entrambi capaci di registrare video in formato 8K a 24 fps e in 4K a 60 fps (sia frontale che posteriore) in 10-bit Dolby Vision e HDR.

L’audio è garantito dal doppio altoparlante stereo ma è assente il classico jack da 3.5mm.

Connettività

Lato connettività i due smartphone di fatto non presentano differenze:

Connessione 5G dual Sim (doppia Sim o Sim + eSim)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7

Bluetooth 5.4

GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5)

Chipset NFC

Porta ad infrarossi

Porta USB Type-C 3.2 Gen 2

Batteria e sistema operativo

Lo Xiaomi 14 Pro ha un batteria più grande da 4880 mAh e gode di una ricarica rapida via cavo più veloce pari a 120W.

Il modello base invece ha una batteria da 4610 mAh e può sfruttare una ricarica rapida via cavo fino a 90W.

Secondo il produttore il 14 Pro può ricaricarsi da zero a cento in circa 18 minuti, mentre la versione non pro lo fa in circa 31 minuti.

Entrambi gli smartphone hanno la ricarica wireless a 50W e la ricarica inversa wireless a 10W.

Come sistema operativo la generazione 14 è la prima a utilizzare la nuova versione software Xiaomi Hyper OS basato sul sistema operativo Android 14.

Sulla carta lo smartphone godrà di 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo (quindi fino ad Android 18) e 5 anni di supporto software (patch sicurezza e funzionalità).

Prezzo e disponibilità degli Xiaomi 14 e 14 Pro

Entrambi gli smartphone sono acquistabili in Cina con un prezzo a partire da 3999 Yuan (circa 518 euro) per il modello non Pro base (8-256GB) che raggiunge al massimo i 4999 Yuan (647 euro circa) per la versione 16GB di ram e 1TB di rom.

La variante Pro ha un prezzo di vendita a partire da 4999 Yuan (647 euro) per la versione 12-256GB e raggiunge i 5999 Yuan (777 euro circa) per la variante 16GB di ram e 1TB di rom.

Ancora da stabilire la disponibilità e il prezzo di vendita in Europa: probabilmente saranno annunciati solo a partire dal 2024.

