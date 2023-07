Xiaomi 14 e Redmi Note 13 i primi con MIUI 15: e gli altri smartphone aggiornabili?

Gli Xiaomi 14 e i Redmi Note 13 saranno i primi smartphone ad avere la MIUI 15 (pre-installata): ecco una lista dei probabili smartphone aggiornabili in futuro.

Sappiamo che Xiaomi è già al lavoro sulla MIUI 15, individuata in alcuni database IMEI dell’azienda, e sta già preparando il rilascio della MIUI 14.1 Beta basata su Android 14.

Oggi il noto informatore cinese Digital Chat Station ha svelato tramite la piattaforma di microblogging Weibo gli smartphone che l’avranno per prima.

Xiaomi 14 e Redmi Note 13 saranno i primi smartphone ad avere la MIUI 15

Secondo l’informatore la MIUI 15 verrà annunciata probabilmente entro la fine di quest’anno con gli Xiaomi 14 e 14 Pro (top digamma), e farà capolino nel 2024 con i primi Redmi Note 13.

Per quanto riguarda le novità della nuova interfaccia di Xiaomi, l’amministratore delegato dell’azienda Lei Jun in una recente intervista ci viene in aiuto descrivendone i punti fondamentali.

Lei Jun afferma che la MIUI 15 sarà “il più grande balzo in avanti nella storia della MIUI“, garantirà un software “più bello, più potente e più sicuro” e sarà “profondamente integrata” con gli altri prodotti Xiaomi (Smart home etc).

Più nello specifico si prevede:

un’interfaccia con design migliorata e più reattiva

migliori prestazioni generali e un autonomia batteria ottimizzata

più funzionalità per la gestione della privacy

più personalizzazione

maggiore integrazione con altri prodotti Xiaomi

MIUI 15: su quali smartphone/tablet Xiaomi/Redmi/Poco arriverà?

Questa è solo una lista basata sulle politiche di aggiornamento dell’azienda cinese, e comprende gli smartphone e tablet che dovrebbero ricevere la MIUI 15 sia con Android 14 che con Android 13.

La lista comprende dispositivi commercializzati sia in Cina che nel resto del mondo.

Smartphone e tablet Xiaomi

Xiaomi 13, 13 Ultra, 13 Pro, 13 Lite

Xiaomi 12, 12 Pro, 12X, 12S Ultra, 12S, 12S Pro, 12 Pro Dimensity Edition, 12 Lite

Xiaomi 12T, 12T Pro

Xiaomi 11T, 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G, 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE, Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro

Xiaomi MIX 4, MIX FOLD, MIX FOLD 2, MIX FOLD 3

Xiaomi Civi 1S, Civi 2

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 6, 6 Pro

Smartphone e tablet Redmi

Redmi Note 11T Pro, 11T Pro Plus, 11R

Redmi Note 12 Speed, 12 Turbo Edition, 12 4G, 12 5G, 12S, 12 Pro 5G, 12 Pro Plus 5G, 12 Discovery Edition

Redmi K60, K60E,i K60 Pro

Redmi K50, K50 Pro, K50 Gaming, K50i, K50 Ultra

Redmi K40S

Redmi 11 Prime, 11 Prime 5G

Redmi 12C

Redmi 10 5G

Redmi Pad

Smartphone Poco

POCO M4 5G, M4 Pro 5G

POCO M5, POCO M5s

POCO X4 GT

POCO X5 5G, X5 Pro 5G

POCO F5, F5 Pro 5G

POCO F4

Considerato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il dovuto distacco emotivo.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon