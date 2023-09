Xiaomi 14 Pro avrà la stessa ricarica rapida dello Xiaomi 13 Pro

Lo Xiaomi 14 Pro è stato certificato dall’agenzia cinese 3C e non sembra presentare miglioramenti lato ricarica rapida rispetto allo Xiaomi 13 Pro.

Abbiamo ormai la certezza che il prossimo Xiaomi 14 Pro avrà una ricarica rapida di livello, ma non sarà migliorata rispetto a quella utilizzata sullo Xiaomi 13 Pro.

Vediamo su che cosa si basano queste notizie.

Xiaomi 14 Pro certificato: la ricarica rapida sarà uguale a quella dello Xiaomi 13 Pro

Ebbene nel database dell’agenzia cinese per l’energia 3C è stato inserito il modello seriale 23116PN5BC che sulla carta sarà il prossimo top di gamma di Xiaomi.

Da quello che si può leggere il telefono in questione potrà gestire una ricarica rapida via cavo ad una potenza massima di 120W.

Per chi non se lo ricordasse 120W di ricarica rapida è il valore massimo anche per l’attuale Xiaomi 13 Pro.

Si tratta sempre di un valore molto alto, che garantisce velocità di ricarica delle batterie in tempi brevi, quindi non possiamo lamentarci troppo.

Ci eravamo leggermente illusi quando la stessa agenzia cinese aveva certificato una ricarica rapida più veloce per lo Xiaomi 14 base.

Quest’ultimo infatti è stato certificato per una ricarica rapida via cavo a 90W, più elevata rispetto agli attuali 67W sfruttabili dallo Xiaomi 13.

Vi ricordiamo che la serie Xiaomi 14 debutterà probabilmente un po’ prima del previsto, dato che utilizzerà il chipset Snadpragon 8 Gen 3 di Qualcomm che dovrebbe fare il suo debutto ufficiale già a fine ottobre 2023.

Probabilmente i nuovi top di gamma di Xiaomi saranno commercializzati da novembre di quest’anno in Cina, e arriveranno in Europa solo ad inizio 2024.

Sfortunatamente quest’ultime informazioni sono solo supposizioni, dato che l’azienda cinese non ha ancora svelato ufficialmente la data dell’annuncio.

Per questo vi preghiamo di prendere la notizia con il giusto distacco emotivo.

