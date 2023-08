Xiaomi 14 Pro avrà un edizione speciale in titanio e supporto comunicazioni satellitari?

Secondo recenti rumors Xiaomi starebbe lavorando ad una versione speciale dello Xiaomi 14 Pro con caratteristiche aggiuntive: ecco i dettagli trapelati.

Ci stiamo ormai avvicinando al lancio ufficiale dei prossimi Xiaomi 13T, ma l’azienda cinese sta anche lavorando agli smartphone della serie 14.

Oggi dalla Cina sono spuntate nuove indiscrezioni su una presunta versione speciale dello Xiaomi 14 Pro.

Xiaomi 14 Pro avrà una versione speciale? Si parla di scocca in titanio e comunicazioni satellitari

L’azienda cinese sembra che voglia presentare nel 2024 uno smartphone che potrebbe fare diretta concorrenza alle ultime tecnologie di connessione satellitare mostrate da Apple, a partire dagli iPhone 14.

Infatti al momento la serie iPhone 14 dispone già della funzionalità SOS di emergenza che sfrutta la connettività satellitare, e sembra che lo Xiaomi 14 Pro edizione speciale potrà utilizzare un servizio simile.

Sfortunatamente le voci dalla Cina non evidenziano quale tipo di connessione/comunicazione satellitare il prossimo top di gamma di Xiaomi utilizzerà.

Tra le altre novità della versione 14 Pro versione speciale, ci sarà un netto miglioramento dei materiali utilizzati che saranno ancora più premium.

L’azienda sta infatti lavorando su una copertura protettiva per il display in nanovetro-ceramica che dovrebbe garantire una resistenza superiore.

Inoltre la scocca centrale dello smartphone sarà in lega di titanio e il pannello posteriore sarà rifinito in ceramica.

Tutti questi accorgimenti miglioreranno la resistenza e l’esperienza al tatto dell’utente con lo smartphone, ma sicuramente anche il prezzo di vendita salirà dato il costo maggiorato dei materiali.

Considerato che in Italia lo Xiaomi 13 Pro è arrivato ad un prezzo di listino di 1399,99 euro, il prezzo di vendita della versione 14 Pro edizione speciale sarà sicuramente superiore nel caso in cui verrà commercializzato anche in Europa.

La serie Xiaomi 14 sulla carta, considerata la tipica roadmap dell’azienda cinese, potrebbe essere già annunciata in Cina entro la fine di quest’anno e questo smartphone dovrebbe essere il primo, o tra i primi, ad utilizzare il prossimo chipset Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm.

