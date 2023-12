Xiaomi 14 Pro brutte notizie: non arriverà in Europa?

Secondo recenti indiscrezioni lo Xiaomi 14 Pro non sarà commercializzato in Europa ma rimarrà disponibile solo sul suolo cinese: ecco alcuni dettagli.

Per chi non se lo ricorda, in anticipo sui tempi durante il mese di ottobre 2023, sono stati presentati ufficialmente in Cina gli Xiaomi 14 e 14 Pro.

Sono i primi smartphone che utilizzano il nuovo software HyperOS (che sostituisce la MIU) basato su Android 14.

Xiaomi 14 Pro non arriverà in Europa? Questo è quello che sappiamo

Ebbene oggi alcune informazioni carpite dai codici sorgenti del software di Xiaomi indicano che l’azienda asiatica ha bloccato lo sviluppo di HyperOS per la versione Globale del 14 Pro.

Invece la versione globale del 14 base è ancora in fase di sviluppo e ottimizzazione, suggerendo di fatto che solo lo Xiaomi 14 sarà commercializzato effettivamente anche in Europa.

Ovviamente non ci sono ancora comunicati ufficiali da parte dell’azienda cinese, quindi la situazione potrebbe cambiare in un prossimo futuro.

Basti pensare che la nuova serie Xiaomi 14 dovrebbe essere annunciata in Europa nel mese di gennaio 2024.

Ma perché l’azienda eviterebbe di commercializzare la versione Xiaomi 14 Pro in Europa?

Non essendoci comunicati ufficiali, possiamo solo presuppore che l’azienda abbia notato che l’attuale versione Xiaomi 13 Pro non sia riuscita ad ottenere un volume di vendite accettabili, e quindi abbia deciso di ridimensionare il volume di vendita della futura variante 14 Pro.

Va inoltre detto che le differenze tecniche/hardware tra il modello 14 e il 14 Pro non sono così marcate, e il fatto che l’azienda potrebbe commercializzare pure una versione 14 Ultra in Europa, renderebbe la versione 14 Pro poco appetibile per i clienti nel nostro continente.

